Saiba como aproveitar as festas sem culpa e sem sair da dieta - Reprodução

Saiba como aproveitar as festas sem culpa e sem sair da dietaReprodução

Publicado 18/12/2023 20:23

Olá, meninas!

Todo dezembro é a mesma coisa, muitas pessoas extrapolam e cometem o pecado da gula durante a ceia de Natal e festas de fim de ano. Para não sofrer com peso na consciência (e na balança), existem algumas dicas que podem ajudar a evitar o exagero nos dias em que for sair da rotina. Fazer escolhas conscientes é o principal conselho da nutricionista Taissa Müller, do Lach, Laboratório. “É fundamental comer com moderação, trabalhar o psicológico para ter uma boa relação com a comida e saber lidar com essas situações, pois elas sempre ocorrerão”, ressalta.

De fato, festas acontecem o ano todo. E as comidas costumam ser sempre muito tentadoras. “No dia do evento ou no dia seguinte prefira refeições leves, inclua na dieta bastante verde e água. Observe e perceba a relação fome/saciedade. São momentos para serem aproveitados com prazer”, ensina a nutricionista.

Uma opção de ceia saudável é colocar à mesa lentilhas, nozes, amêndoas, peixe, frutas como lichia, uvas. E se você não abre mão de uma farofa, a dica é fazer uma funcional de oleaginosas. No quesito sobremesa opte por fazer rabanada no forno, uma salada de frutas. Para o dia do evento, confira as 5 dicas da especialista para evitar o arrependimento por exageros:

1 - Alimente-se bem antes das festas - nada de ficar sem comer o dia todo para poder se esbaldar depois. Faça refeições saudáveis e ricas em fibra e aumente a ingestão de líquidos durante o dia. Assim, você se prepara melhor.

2 - Aprenda a dizer não - você não tem que aceitar tudo que te oferecem. Se alguém insistir e você já estiver satisfeita, agradeça.

3 - Mantenha-se hidratado - a gente costuma comer mais quando não está bem hidratado, porque o organismo confunde sede com fome. Por isso, beba bastante água.

4 - Se você for a anfitriã ou tiver que levar um prato, aposte em versões saudáveis de receitas tradicionais.

5 - Divida as tentações em etapas – Você não precisa comer todas as gostosuras que só têm nessa época do ano. Estipule o que vai comer no dia 24 e deixe outra parte para o dia 25. Faça o mesmo no Ano Novo.