Para enfrentar o calorão, preparamos dicas especiais - Divulgação

Publicado 17/12/2023 21:49

O verão começa essa semana, mas os dias quentes já estão castigando, não é mesmo? Cientistas da União Europeia já revelaram que 2023 deverá ser o ano mais quente! E com a chegada da estação não será diferente. Para enfrentar o calorão, preparamos dicas especiais para refrescar e acompanhar as tendências. Prepare-se para arrasar nas areias com estilo!



“Uma moda irresistível que promete conquistar as praias é o crochê, com seus pontos geométricos em destaque. A transparência se une à moda, revelando mais pele e conferindo um toque ousado. Para inspiração, uma saída de praia que une as duas tendências é uma ótima pedida”, explica Andressa Gomes, consultora de moda da Surrender.



A moda praia recebe um toque autêntico e descontraído com a ascensão da tendência dos acessórios em palha. O brilho e o metalizado também permanecem em destaque na moda praia. E a simplicidade do biquíni tradicional. Prepare-se para deslumbrar nas areias com um look que captura o espírito moderno e a essência clássica da moda praia.



“Bolsas, chapéus e sandálias em palha ganham destaque, trazendo consigo uma atmosfera natural e elegante para os visuais à beira-mar. Nesta temporada, a moda praia brilha com a fusão do brilho exuberante do metalizado. A dica essencial é incorporar o toque metálico ao clássico biquíni, elevando o visual com elegância. Optar por um modelo tradicional com tecido metalizado é a aposta certa para quem busca equilibrar a ousadia do brilho com a familiaridade do estilo atemporal”, ensina Andressa.







PICOLÉ PARA PETS

Picolé para pets - Divulgação

Nossos amiguinhos também merecem fugir do calor. Uma ótima ideia é fazer um petisco refrescante e saudável para seu pet. A dica é usar uma fruta inteira ou batida. As frutas mais ácidas devem ser evitadas. Os amigos de quatro patas agradecem! Confiram:



Ingredientes: Frutas como manga, melancia, banana ou maçã em pedaços e Água ou água de coco. Retire as cascas e sementes e bata tudo em um liquidificador ou processador, junte as frutas com a medida de água suficiente para bater o conteúdo até que ele vire uma pasta. Despeje o conteúdo em forminhas e leve ao congelador.







BELEZA DA ALMA

“Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo”.

(Malala Yousafzai)