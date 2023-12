A influenciadora Sofia Valim morreu aos 19 anos após passar por um transplante - Reprodução

Publicado 13/12/2023 09:00

Na semana passada, a notícia da morte da influenciadora Sofia Valim, levantou mais uma vez a bandeira sobre a importância da doação de órgãos. A jovem, de 19 anos, faleceu após passar por um transplante de fígado. Ela entrou na fila pelo órgão na manhã do mesmo dia, mas não resistiu ao procedimento.

Em agosto, o apresentador Fausto Silva também foi submetido a um transplante e recebeu um novo coração. No caso do apresentador, a cirurgia foi um sucesso. Após receber alta, Faustão declarou que pretende ajudar a conscientizar a sociedade para transformar o país em um campeão de doadores.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil bateu recorde de doadores de órgãos no primeiro semestre do ano. Com mais de 1,9 mil doadores efetivos, país realizou mais de 4,3 mil transplantes entre janeiro e junho, 16% a mais que no mesmo período de 2022.

“Os dados revelam a grande capacidade de recuperação após o impacto sofrido pela pandemia de Covid-19, apresentando um excelente resultado no primeiro semestre de 2023 no que se refere às doações e transplantes de órgãos sólidos e córneas, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população”, explicou a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão.

As doações de órgãos no Brasil ocorrem de forma solidária e dependem do “sim” dos familiares. Os órgãos doados podem proporcionar uma nova chance de vida a pessoas que sofrem com doenças graves. A doação é um ato de amor ao próximo. O gesto pode ajudar na saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas.

Os transplantes no mundo todo foram afetados pela pandemia da Covid-19 e o cenário não foi diferente no Brasil, que também viu o número de captações e de transplantados reduzir. Por isso, é importante que as famílias conversem sobre o tema. Caso uma pessoa tenha a vontade de ser um doador de órgãos, deverá comunicar aos familiares, já que a autorização para o transplante é responsabilidade dos entes próximos.