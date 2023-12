Faça você mesmo uma guirlanda de natal linda - Reprodução

Publicado 09/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Muitas casas já estão enfeitadas para o natal. Estamos na época mágica, é tempo de escolher os enfeites, decorar com carinho a sua árvore e deixar a casa pronta para esse momento de união e amor entre as famílias e amigos.

Que tal aprender a fazer a sua própria guirlanda? Super prática e fácil, usando um bambolê? Para ensinar como montar esse adereço que é a própria essência do natal, conversamos com a decoradora especialista no assunto, Cátia Fernanda, da Lilipe Festas. É só anotar as dicas e entrar no clima!

1 – O primeiro passo é definir o tamanho que queremos a guirlanda. Que deve sempre acompanhar o tamanho da porta que ela irá ficar.

2 - Se o bambolê for grande podemos cortá-lo no local do encaixe com um estilete. Sempre observando o lado a ser cortado, que deverá ser o lado mais fino para podermos encaixar novamente. Caso fique um pouco frouxo é só prender com uma fita durex.

3 - Depois de definido o tamanho e cortado se necessário, devemos escolher o festão que iremos enrolar no bambolê. No mercado existem vários tipos e cores de festão, porém o que fica mais bonito e facilita na hora de prender os enfeites é o aramado. Ele tem a mesma estrutura dos galhos das árvores de natal. Então devemos desamassar e moldar exatamente como fazemos nos galhos das árvores. Vamos aproveitando os próprios galhos do festão e vamos enrolando em volta do bambolê, para prender e esconder a estrutura do bambolê. Se o festão for mais ralo vale escolher um bambolê verde.

4 - Se for colocar iluminação (pisca pisca) este é o momento. Logo em seguida já podemos começar a decorar.

5 - Uma dica bem legal na hora de colocar as bolas na guirlanda é tirar aquela pecinha de plástico que vem com a cordinha para pendurar na árvore e encaixar a ponta do festão aramado e então vamos moldando os galhos junto com as bolas (esta técnica também é muito utilizada para as árvores) preenchendo assim melhor os espaços.

6 - No centro da guirlanda use um boneco natalino. Pode ser um urso, um elemento grande que preencha este espaço. Ele pode ser preso também com o arame da guirlanda como também com fio de nylon.

7 – Na ponta, coloque um grande laço, preferencialmente com fitas estruturadas com arame o que torna o laço muito mais bonito e armado.

8 - Caso você opte pelos festões sem a estrutura de arame, é só enrolar o festão em todo o bambolê de maneira que cubra todo ele de maneira uniforme. Nesta opção os enfeites devem ser presos com o fio de nylon e cola quente.

9 – Pronto! Agora é só usar a sua imaginação e entrar no clima do natal!