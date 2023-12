Daniela Carvalho é CEO da Galo Desempenadeiras - Reprodução

Daniela Carvalho é CEO da Galo DesempenadeirasReprodução

Publicado 05/12/2023 10:00

Ela foi considerada “Personalidade Feminina” em 2023 pela IBI Org e comanda há 10 anos uma empresa do ramo da construção civil. Um setor predominantemente masculino, mas que vem crescendo com o talento e garra de uma mulher. Estamos falando de Daniela Carvalho, CEO da Galo Desempenadeiras. A empresa é reconhecida no país pela qualidade e excelência no setor da construção civil.

Nascida em São Paulo, coautora dos livros “Mulheres Edificadas” e “O Novo Jeito de Empreender”, Daniela comanda a empresa e leva em sua essência o pensamento de impulsionar as mulheres do setor. Ela luta contra o preconceito, a falta de oportunidades e pelo crescimento das mulheres no mercado de trabalho. Recentemente, lançaram no mercado uma linha de ferramentas rosas voltadas para o público feminino. Mãe, mulher, empresária e executiva, o nosso mulherão de hoje também apoia projetos sociais como “Mulheres Que Edificam Mulheres”, voltado a grande São Paulo, que busca apoiar e atender mulheres. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher que inspira outras mulheres? Confiram a entrevista!

Como decidiu empoderar mulheres na constituição civil?

A empresa apoia projetos alinhados aos nossos valores e, dentro deles, apoiamos o projeto Toda Mulher é um Destaque. Participando de uma premiação, escutei histórias que tocaram o meu coração, mulheres que superaram dores, perdas e conseguiram ressignificar suas vidas e seguir em frente. Decidi honrá-las e assim surgiu a linha de ferramentas rosa só para mulheres. Esse projeto parte do princípio de honrar minha mãe e incentivar cada mulher a descobrir seu valor como pessoa, sua essência e, principalmente, sua semelhança como filha amada do Pai.

Como foi sua trajetória na empresa?

Cresci na fábrica da Galo e aprendi muito com meus pais, Antoninho e Valdivia, pois eu sempre estive presente nos negócios, como as tomadas de decisões e processos financeiros. Deixei para trás o meu sonho de trabalhar com moda para seguir os passos da minha família. Após o falecimento de meu pai, em 2013, assumi a diretoria juntamente com meu marido, Helio. Em 2016, comprei a fábrica de meus irmãos e segui com os negócios, focando apenas na fabricação de desempenadeiras. Enfrentamos muitas dificuldades, muitos momentos difíceis financeiramente. Momentos que pensamos em desistir, mas sou uma mulher de fé e sempre acreditei no propósito maior que Deus tinha sobre mim, sobre a minha família, e claro, sobre minha empresa, então segui em frente. A Galo tem alcançado um incrível desempenho com os profissionais, lojistas, distribuidores do Brasil e agora também com suas exportações para alguns países da América Latina.

Como é ser uma mulher comandando um negócio tão masculino?

Para mim, é muito natural estar envolvida na construção civil, pois cresci no chão de fábrica e não vejo esse setor como “masculino ou feminino”. Há muito preconceito, mas seguimos promovendo a igualdade nesse ambiente para atrair mais mulheres, principalmente líderes em seus departamentos, servindo como inspiração para que outras mulheres possam seguir carreiras semelhantes.

Você se acha um mulherão?

Eu sou uma mulher em construção. O recado que deixo aqui é: “Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. (Provérbios 31:25-26)”.