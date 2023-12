Caso Naiara Azevedo: saiba o que é violência patrimonial - Reprodução

Caso Naiara Azevedo: saiba o que é violência patrimonial

Publicado 05/12/2023 08:00

Olá, meninas!

Enquanto a sociedade levanta a bandeira para acabar com a violência contra as mulheres, casos como os vivenciados pela apresentadora Ana Hickmann e, recentemente, pela cantora Naiara Azevedo, são cada vez mais comuns. Essa situação traz à tona reflexões sobre a importância do conhecimento sobre os tipos de violência, da empatia e da solidariedade entre mulheres.

Naiara Azevedo, ao expor sua experiência de violência patrimonial, revelou os indícios de que algo estava errado, destacando a lentidão com que pequenos pedaços eram retirados de sua vida. "Num relacionamento em que deveria haver confiança, seu marido assumia o controle financeiro, limitando seu acesso ao próprio rendimento e colocando-a em uma posição de vulnerabilidade. O relato ressalta a frequente utilização do poder financeiro como forma de controle e manipulação", comenta o advogado Pedro Romanelli.

De acordo com o especialista, ambos os casos, de Ana e Naiara, demonstram que a denúncia pública torna-se uma ferramenta poderosa na luta contra a violência. “Ana Hickmann, ao encorajar outras mulheres a denunciarem, desencadeou uma onda de apoio nas redes sociais. O caso de Naiara Azevedo, marcado pela exposição da violência patrimonial, também ganhou destaque digital, evidenciando a importância de compartilhar experiências para romper o ciclo de abuso".

Mas o que é a violência patrimonial?

Ela é caracterizada pelo controle econômico e manipulação de bens, revela-se como uma face obscura dos relacionamentos. Gestores, gerentes ou parceiros que inspiram confiança podem se tornar algozes ao ultrapassarem os limites do controle financeiro, deixando as vítimas em um estado de desamparo.

"É o ato de controlar o dinheiro, destruir os documentos pessoais, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste e outros meios. Além da patrimonial existem outros tipos de violência como psicológica, sexual, física e moral. E que nem sempre é facil identificar a violência por isso indicamos que procure psicólogos e advogados especializados que possam te auxiliar a identificar se você é vítima, provar isso e tomar medidas protetivas e de direito para te resguardar", diz o advogado.

Como lidar com essas situações?

O advogados explica o que a vítima deve fazer para para lidar com situações semelhantes, principalmente as de agressões patrimoniais.

Preservação de Evidências: Romanelli enfatiza a importância de preservar todas as evidências digitais relacionadas ao caso, como mensagens, e-mails, registros financeiros, e qualquer tipo de documentação que possa corroborar a situação de violência patrimonial. Se não tiver provas, é importante se dedicar pra registrar as provas.

Denúncia Responsável: O advogado destaca a necessidade de realizar denúncias responsáveis, seja junto às autoridades competentes, seja por meio de redes de apoio específicas para mulheres em situações de violência ou advogado(a).

Assessoria Legal: Romanelli recomenda buscar assessoria jurídica especializada para entender as opções disponíveis, como medidas protetivas, produção de provas e ações legais que visem a proteção do bem estar, a recuperação de bens e direitos.

Em um cenário a violência patrimonial se entrelaça com a violência digital, com exposição e com os meios de defesa. orientações especializadas são cruciais para garantir que as vítimas tenham o respaldo legal necessário para superar essa difícil realidade.

Nenhuma mulher está sozinha nessa luta. O relato de uma se torna a voz e visão para outras, quebrando ciclos de violência com uma rede de luta e empatia. Para aquelas que se encontram em situações similares, o apelo é claro: peça ajuda. A força, a voz, o digital e a união de tantas Marias da Penha serão a proteção contra a perpetuação do ciclo de violência.