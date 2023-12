Qual modelo de árvore escolher? - Divulgação

Publicado 03/12/2023 06:00

Um dos momentos mais esperados dessa época é a montagem da árvore de natal. Ela é um dos maiores símbolos das festividades de fim de ano. É tempo de deixar a casa pronta para confraternizar e reforçar o espírito natalino com a família e os amigos.



Para ensinar como montar a árvore de natal, conversamos com a decoradora especialista no assunto, Cátia Fernanda, da Lilipe Festas. É só anotar as dicas e entrar no clima!



Tradicional ou temática? Antes de começar é preciso escolher se a árvore será tradicional ou com algum tema. As cores e os enfeites devem combinar para ter uma árvore harmônica.



Tamanho: A árvore deve ser compatível com o espaço que você tem em casa. Cuidado para não exagerar. Ela deve estar em sintonia com os móveis e não pode atrapalhar a circulação das pessoas no local. Da mesma forma, árvores muito pequenas acabam sumindo no ambiente. O equilíbrio é sempre a melhor opção. O local mais indicado para montar é no canto da sala. Assim não é preciso preencher a parte que fica para atrás da árvore.



Pisca-pisca: Se for utilizar o pisca-pisca tradicional, ele deverá ser o primeiro item a ser colocado na árvore. Somente depois, colocar os enfeites. Outra dica é colocar eles acesos, pois assim você terá a real noção de como ficará sua árvore depois de pronta. Mas se o pisca-pisca escolhido for o fio de fada, ele só deverá ser colocado depois da árvore toda montada.



Montagem: Depois dos piscas já na árvore, coloque as bolas e depois os laços. Sempre de forma espelhada (o que colocar de um lado, colocar no outro também). Depois de montada, se afaste da árvore para visualizar.



Topo: O topo tem que ter um destaque especial. As estrelas são as mais utilizadas, mas podem ser substituídas pelos galhos natalinos e laços de fitas.



Dia de luta pela inclusão



Neste domingo, dia 3 de dezembro, celebramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma data que marca as mobilizações para a inclusão social e conscientização contra o preconceito. Atualmente, existem mais de um bilhão de pessoas no mundo que convivem com algum tipo de deficiência. Apesar disso, elas ainda sofrem com problemas como ausência de acessibilidade, desrespeito, falta de acesso aos direitos e às políticas. Um dia para refletir e acima de tudo, lutar! Uma luta por igualdade e valorização.



Beleza da Alma

“A não violência nunca deve ser usada como um escudo para a covardia. Ela é uma arma para os bravos”. (Mahatma Gandhi)