Hotel Fairmont realiza a edição de natal do New Concept RioReprodução

Publicado 28/11/2023 16:51

Olá, meninas!

Com mais de 50 marcas participantes, o coletivo New Concept realiza hoje (28/11) sua edição de Natal no Fairmont Rio, em Copacabana, das 13h às 20h. O evento, organizado pelas amigas Carla Araújo e Patricia Nagy, terá palestras, sorteios, música e arrecadação de latas de leite em pó para ajudar o Instituto Pro Criança Cardíaca. Além da participação de colaboradores como a advogada da indústria da moda e consultora de estilo, Monica Hesketh, entre outros nomes. A ação também contará com uma palestra de autocuidado de Patrícia Villar.

“Eu sou uma das embaixadoras e consultora de estilo que está apoiando o evento, junto com a Patrícia Villar. Acreditamos no trabalho da Patrícia Nagy e da Carla Araújo, principalmente por ser importante para o empreendedorismo carioca na moda, para o turismo e com o viés social. Como advogada da indústria da moda, posso fazer a conexão com as marcas brasileiras, púbico e influenciadoras de um forma mais democrática. O evento já é um sucesso!”, explicou Monica Hesketh.