Decoradora que já atendeu artistas como Juliana Paes e Fernanda Gentil ensina como deixar esse símbolo do natal inesquecível Reprodução

Publicado 27/11/2023 14:41 | Atualizado 27/11/2023 14:52

Olá, meninas

O ano está quase terminando e o espírito natalino já tomou conta de muitas casas. Um dos momentos mais esperados dessa época é a montagem da árvore de natal. Ela é um dos maiores símbolos das festividades de fim de ano. Muitos artistas já postaram suas árvores. Famosos como Ticiane Pinheiro, Fernanda Lima e Rafa Kalimann já estão preparados para a festa.

Estamos na época mágica, é tempo de escolher os enfeites, decorar com carinho a sua árvore e deixar a casa pronta para esse momento de união e amor entre as famílias e amigos.

Para te ajudar a deixar a casa linda para essa época, conversamos com Geórgia Bianka, especialista em festas e decoração, que atende famosos como Juliana Paes, Camila Pitanga, Fernanda Gentil e Grazi Massafera. Ela ensina como decorar a sua árvore de Natal com muito glamour.

“É um momento único de confraternização, paz, união onde o amor de Jesus enche tantos corações. Para mim é um privilégio montar tantas árvores, casas e empresas levando esse amor através da minha arte. Seja qual for o tamanho, estilo, cor. Pode ser uma árvore mais simples ou mais elaborada. O importante é confraternizar e reforçar a essência dessa época tão especial”, explica Geórgia Bianka.

A cada ano temos novos modelos, estilos e novidades nos enfeites do natal. Com a árvore não é diferente. A decoradora explica quais são as principais tendências para esse natal e quais são as opções para enfeitar e deixar a árvore bonita e moderna.

“Bolas grandes estão super em alta. Assim como muita iluminação! Quanto mais iluminar o galho individual, mais iluminada ela fica. O efeito fica lindo. Alguns temas estão mais em alta, como jardim, doces, heróis e Disney. Ou qualquer outro que a família queira. Isso traz mais personalidade e exclusividade para cada árvore”, explica Geórgia.

Confira o passo a passo e as dicas da especialista:

1 – O primeiro passo é abrir todos os galhos. Seja a sua árvore grande ou pequena. Se a árvore for mais vazia a super dica é fazer enxerto com festão. Para ficar bem bonito, é só prender o galho do festão no galho da árvore. Isso faz com que a árvore fique cheia e os enfeites não entrem.

2 – Feito isso, é só passar as luzes. A dica para as luzes é: Não precisa passar contornando a árvore, pode fazer zig zag, dividindo a árvore no meio em “frente” e “atrás”, isso agiliza muito a instalação das luzes. Sempre com as luzes acesas, assim já é possível visualizar o quanto está preenchendo, pois com elas apagadas não será possível visualizar.

3 - Após isso coloque os maiores elementos/enfeites. São itens como bolas, pinhas, cerejas e o que mais a sua imaginação e estilo permitir.

4 – Por último, faça a base da árvore para não aparecer o pé e estará pronto o símbolo do natal.