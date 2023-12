Aprenda como decorar um lar pequeno - Reprodução

Publicado 08/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Praticidade, qualidade de vida, e um lar pequeno. Essa é a tendência das novas residências, que apresentam não só valores acessíveis pelo mercado, como uma opção prática e fácil para mobiliar e decorar.

E se a grana está curta para manter o aluguel ou a prestação, sobra pouco para arrumar a casa, não é mesmo? Seja qual for a sua residência, saiba que é possível deixar o ambiente ainda mais usual e cheio de charme.

De acordo com a arquiteta Érica Abinader, o projeto do espaço precisa ser focado primeiramente na funcionalidade, seguido de acabamentos e cores que trazem um conforto visual e finalizamos com detalhes

decorativos que personalizam aquele espaço, trazendo a identidade do morador.

“Se você mora ou planeja morar em um espaço pequeno, a indicação é uma marcenaria sob medida, projetada e bem dividida. Assim é possível ganhar mais espaço útil, sem perder nenhum cantinho da casa. Podemos criar um único bloco de marcenaria que atenda a 3 setores de uma casa, como fizemos no espaço do Morar Mais este ano. Um bloco de marcenaria que atende a cozinha, quarto e a lateral que recebe um

painel de TV para a sala. Uma estrutura que dá movimento, delimita espaço, além de muito funcional”, explica Erica.

Confira as principais dicas da arquiteta:

- Uma dica especial é optar por sofá cama ou cama dobrável no quarto, essas opções para espaços pequenos, ajudam a liberar uma área quando for necessário.

- A casa ou apartamento pode ter também uma mesa de apoio dobrável, que auxilia no dia a dia, para uma refeição ou até um momento de trabalho.

- Para morar em pequenos espaços, o desapego precisa entrar em prática. Definir espaços e ter apenas o necessário, também facilita a arrumação e a vida no dia a dia. O menos é mais!

- Utilizar materiais duráveis e de fácil limpeza também é uma boa dica. Nada de armários ou detalhes que acumulam poeira e sujeira. A dica é utilizar materiais de fácil limpeza, que tenham um visual leve, claro e que tragam harmonia ao espaço.

- É possível ter um miniapartamento maravilhoso, por exemplo. Não é porque você tem uma casa pequena, que não precisa decorar . Morar bem e com conforto e requinte é viável e valoriza ainda mais seu

cantinho, basta planejar.