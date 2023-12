Festa de 30 anos da revista Caras em São Paulo - Reprodução

Publicado 06/12/2023 15:18

A revista Caras celebrou na noite da última segunda-feira (04/12), o seu trigésimo aniversário, com uma festa especial repleta de convidados no Teatro B32, em São Paulo. Eu participei dessa linda festa, repleta de emoção e lembranças de capas e edições históricas da publicação. Regada a muita música, a celebração contou com um show especial da cantora Daniela Mercury, que também comemorava os 30 anos de lançamento do disco “O Canto da Cidade”.



A celebração reuniu cerca de 400 convidados. Passaram pelo tapete vermelho nomes como Cid Moreira, Cristiane Torloni, Tiago Abravanel, Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro, Adriane Galisteu, Zezé di Camargo, Amaury Jr., Otávio Mesquita, Henrique Fogaça, Cristiana Oliveira, Alessandra Maestrini, Virna Dias, Bianca Rinaldi, Nívea Maria, Oscar Magrini, entre outras centenas de personalidades que ajudaram o veículo a escrever uma história de prestígio e longevidade no mercado editorial brasileiro.



Durante o show de Daniela Mercury, repleto de hits do disco “Canto da Cidade”, alguns momentos foram especiais como, por exemplo, quando a cantora dividiu os microfones com seu filho, Gabriel Mercury, e também com o ator e cantor Tiago Abravanel, que estava na plateia e soltou a voz de improviso. Por fim, Daniela convidou os artistas presentes na festa para subirem ao palco e cantarem junto com ela.