Vermelho é a cor do amor na virada do anoReprodução

Publicado 15/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Para quem deseja encontrar o amor, o fim do ano traz uma tradição muito forte, principalmente para as mulheres: usar roupas ou acessórios da cor vermelha. A tendência promete aumentar as chances de viver um romance intenso no próximo ano. Cada cor tem um significado que revela um desejo baseado no significado de cada cor. No caso do vermelho, a representação é de força de vontade, coragem, elegância, conquista, requinte, liderança e buscam o amor.

Para quem tinha expectativa de fazer do ano de 2023 o momento para encontrar um amor mas não conseguiu, pode apostar na cor vermelha no Ano Novo para ampliar o desejo de viver um romance. Além disso, o fim do ano é momento ideal para amplificar boas energias.

“Encontrar um amor pode não ser fácil para algumas pessoas, mas para quem entende os caminhos de amplificação da vontade, o ano que vem pode trazer boas surpresas. Por isso, é importante saber como entrar em 2024 atraindo coisas boas e afastando energias negativas no amor” explica o espiritualista Maicon Paiva.

Além disso, a tradição de usar vermelho no ano novo não deve ficar restrita apenas para quem está buscando um amor. Pessoas comprometidas, que sentem a relação amornar, também tendem a apostar na cor vermelha para reacender a paixão para o próximo ano.