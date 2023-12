Letícia Spiller lança sua grife em Niterói - Cláudio Fernandes

Publicado 13/12/2023 20:53

Na noite desta terça (13), a atriz Letícia Spiller lançou a coleção "Alto Verão", de sua nova grife "Lecia", em Niterói. A marca é cercada por estilo, autenticidade e compromisso com sustentabilidade e inclusão social. A atriz realizou seu sonho antigo, apresentando uma grife que expressa moda consciente, leveza, diversidade e personalidade.

A Lecia, lançada no Rio em 10 de outubro, destaca-se pelo envolvimento na reintegração social, produzindo parte dos produtos com mulheres do sistema carcerário potiguar. O evento, apoiado por empresas como Villa H, Mais Decor, Onoff, Sofisticato Mobiliario, Empório Spiro, Floreal de Duques, Gerador CL Trio, Napoleon Productions, Interart e Body Soul, reuniu personalidades influentes da moda, entretenimento e negócios, proporcionando uma noite que fusionou estilo, arte e compromisso social.