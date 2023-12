Dicas para manter o bronzeado em dia - Reprodução

Publicado 16/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Com a chegada do verão, muita gente vai se expor ao sol e curtir os momentos na praia, na piscina, no quintal, aonde puder. Porém, com uma rotina corrida, muitas vezes não sobra tempo pra fazer isso com a frequência que gostaríamos e aquele corpo bronzeado pode acabar desbotando.

Para ajudar nesse quesito, conversamos com a dermatologista Lilian Delorenze, ela explicou que é preciso pegar sol de maneira responsável, com precauções necessárias antes de se expor.

“Uso de filtro solar, ingestão de líquidos, e a exposição de forma moderada e nos horários certos, antes das 10h ou após às 16h, são medidas inegociáveis”, pontua a especialista.

O próximo passo é manter a cor por mais tempo, mas será que isso é possível? A seguir, a Dra. Lilian dá dicas eficazes para você colocar em prática. Confira:

Antes do sol

Atenção à hora do banho. Se você gosta de tomar uma ducha antes de ir à praia, desapegue do hábito. “Isso porque ele retira a oleosidade que produzimos como proteção natural da pele”, explica a médica Lilian Delorenze.

Aliado ao filtro solar, invista em antioxidantes tópicos que ajudam a neutralizar os danos oxidativos, esses podem ser usados via oral ou em cremes.

“É importante se atentar que o fator mínimo de proteção é o FPS 30”, alerta a dermatologista.

Alimentação é tudo. Antes ou depois da exposição solar, consuma alimentos ricos em betacaroteno, que auxilia no processo de bronzeamento e na manutenção da cor. “Por isso, invista em alimentos como abóbora, batata-doce, beterraba, cenoura, manga e mamão”, diz a médica. Ele também pode ser encontrado em alguns vegetais folhosos, como agrião, brócolis, couve, espinafre e repolho.

Pós sol

Capriche no hidratante! No banho depois da praia, use e abuse das loções de tratamento. Lembre-se que sua pele perdeu muito da hidratação natural devido ao sol e à agua salgada. Portanto, é hora de repor. No rosto, utilize antioxidantes para neutralizar os radicais livres e uma boa dose de hidratantes à base de água. Os ativos evitam que a pele crie bolhas, descame ou fique manchada após o contato com o sol. Além disso, repõe a água perdida durante o dia.

Água é fundamental. Beba de dois a três litros por dia. “Dessa forma, a pele que foi exposta ao sol mantém a hidratação e a probabilidade de ressecar e descascar diminui”, conta Lilian. E tome banho com água gelada. Além de aliviar a sensação de calor, ela impede que a pele resseque. Uma temperatura muito alta pode causar desconforto.

Utilize reforços. “Os autobronzeadores conferem um bronzeado dourado e ajudam na manutenção da cor. O ideal é aplicar o produto uma vez por semana”, ressalta a dermatologista.

O dresscode do verão

Acredite se quiser, as roupas podem influenciar na manutenção do bronzeado. “Peças de algodão e de cores claras são as mais indicadas, tanto para manter a cor como para proteger da radiação solar”, orienta. Além disso, como a pele fica sensível pós sol, é bom evitar o uso de roupas grossas e apertadas que podem causar atrito e provocar machucados e deixar a pele manchada.

Controle a tentação. Eu sei que a vontade é grande, mas evite puxar a pele que descascada. De acordo com a Dra. Lilian, o ideal é usar uma loção corporal várias vezes ao dia, a fim de segurar o bronzeado e não deixar a pele ressecada e manchada. Durante o banho, também vale massagear a pele suavemente com as mãos para que a pele vá se soltando naturalmente.