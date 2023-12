Famosas que bateram recordes em procedimentos estéticos - Reprodução

Famosas que bateram recordes em procedimentos estéticos Reprodução

Publicado 22/12/2023 19:22

Olá, meninas!

Recentemente, a funkeira Tati Quebra Barraco revelou já ter feito 26 cirurgias plásticas. Outras famosas como Madonna e a atriz Cher, também já passaram por diversas intervenções estéticas. Além da cantora Gretchen, que já contou ter gasto mais de R$ 500 mil em cirurgias plásticas. Essa busca desenfreada por procedimentos estéticos nos últimos tempos acende um alerta. E quando falamos em famosos, é importante lembrar como isso pode influenciar o público em geral.

Empoderada, a funkeira Tati já falou que não se arrepende de nenhuma plástica. Ela também explicou que sempre faz os procedimentos com a mesma pessoa e alertou os fãs “Não pode sair por aí operando com qualquer pessoa”. E a artista tem toda a razão. Antes de procurar fazer uma cirurgia, um procedimento que envolve vários riscos à saúde, é preciso ter alguns cuidados.

“O grande perigo é realizar esses procedimentos em locais inadequados ou com profissionais que não estão habilitados para fazer. Isso pode levar a intercorrências severas e a deformidades. Algumas pessoas chegam a ficar deformadas. É preciso lembrar que a estética deve ser uma aliada. Através da ciência e da tecnologia, as pessoas conseguem se manter mais jovens e bonitas. Aqueles que trabalham com a imagem, que vivem da mídia como os artistas, conseguem se manter mais tempo no mercado de trabalho”, explica Gabriela Dawson, especialista em medicina estética.

Mas como saber o limite? Os cuidados com a autoestima são importantes para a saúde física e mental, sem dúvida. Mas é preciso fazer o bom uso deles.

“É possível envelhecer bem e com saúde. Existem inúmeros procedimentos estéticos em que a pessoa pode manter a naturalidade e a beleza, no rosto todo. Os bioestimuladores de colágeno e a toxina butolínica, por exemplo, são importantes ferramentas. Com eles, as pessoas conseguem manter a aparência jovem. Algumas pessoas parecem nunca estar satisfeitas com a aparência e procuram muitos processos e profissionais. E é aí que mora o perigo. No caso dos procedimentos faciais, principalmente, ele precisam ser muito bem medidos e cabe ao profissional alertar o paciente. Então, com cautela é possível rejuvenescer, associando tecnologias, de maneira natural e com um ótimo resultado”, destaca Gabriela.