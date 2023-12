Rabanada é um dos doces que não pode faltar na mesa de Natal - Diana Cabral

Publicado 23/12/2023 09:00

Olá, meninas!

A ceia de Natal é um momento especial para confraternizar com a família e os amigos. Que tal aprender a fazer uma rabanada deliciosa e deixar esse momento ainda mais doce? A rabanada é um dos doces que não pode faltar na mesa de Natal. Uma sobremesa super saborosa. Então se prepare e a note a tradicional rabanada da Pain Perdu Boulangerie.

Ingredientes:

- Pão de forma de brioche artesanal (a quantidade de fatias de brioche vai variar de acordo com a vontade da pessoa)

- Leite: 1litro

- Ovo: 1 gema

- Laranja: 1 unidade

- Farinha de trigo: 50g

- Canela em pó: a gosto

Modo de preparo:

1º passo: Numa vasilha, misture 1 litro de leite, sumo de 1 laranja, 1 gema, 50g de farinha de trigo. Acrescente canela em pó a gosto.

2º passo: Passe as fatias de brioche nessa mistura até que fiquem bem úmidas.

3º passo: Numa frigideira, coloque manteiga sem sal e deixe esquentar. Grelhe cada fatia na manteiga bem quente até dourar.

Finalização: Use papel para absorver o excesso de manteiga e depois passe no açúcar com canela. A rabanada está pronta!