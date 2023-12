Jojo Todynho, Ludmila e Gisele Bündchen, os mulherões que deram show de solidariedade esse ano - Reprodução

Jojo Todynho, Ludmila e Gisele Bündchen, os mulherões que deram show de solidariedade esse anoReprodução

Publicado 26/12/2023 12:37

O ano de 2023 foi marcado por muitos desafios para muitas pessoas. Mas também foi um ano repleto de ações de solidariedade. Algumas famosas fizeram a diferença na vida dos fãs e deram um show em ações de ajuda ao próximo. Estamos falando de Jojo Todynho, Ludmila e Gisele Bündchen. Nossos mulherões especiais desta terça-feira!

A cantora Ludmila arrasou ao fazer uma ação inédita com o Hemorio no mês de julho. A artista lançou um desafio aos fãs e quem doasse sangue ganharia um ingresso para o show Numanice. O resultado foi um recorde na instituição, com a doação de 500 bolsas de sangue em um só dia. Ao todo, mais de 2 mil bolsas de sangue foram doadas em 3 dias de campanha.

Jojo Todynho, outra cantora muito querida do público, também fez de 2023 um ano especial para muitas famílias. No início do mês, a artista fez um leilão beneficente com suas roupas, depois de emagrecer 33 kg com a cirurgia bariátrica. Para participar, os fãs deveriam dar um 1kg de alimento não perecível, que seria doado para pessoas carentes. Em outubro, Jojo também realizou uma festa solidária para crianças no bairro de Bangu. A cantora encheu um caminhão de brinquedos para doação no Dia das Crianças.

A super modelo Gisele Bündchen virou notícia ao anunciar em abril uma doação de US$ 1 milhão para um abrigo para mulheres em Miami. A famosa já é conhecida por realizar diversas ações sociais pelo mundo. No Brasil ela é uma das maiores doadoras e já ajudou em ações em defesa do meio ambiente e para desabrigados de chuvas.

Elas são verdadeiros mulherões, não é mesmo? Que em 2024 a gente tenha ainda mais boas ações para divulgar. Existem muitas pessoas precisando de ajuda!

Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.