Jovem tirou a própria vida após ter sido confundida como um affair de Whindersson NunesReprodução

Publicado 26/12/2023 15:29

Olá, meninas!

As palavras e afirmações possuem um forte poder sobre a mente humana e em tempos modernos, isso fica ainda mais evidente com o uso da tecnologia. Essa realidade vivida nas redes sociais pode ter contribuído para uma tragédia que aconteceu nos últimos dias. Uma jovem de 22 anos, Jéssica Vitória, tirou a própria vida após ter sido confundida como um affair de Whindersson Nunes. A moça não resistiu a depressão e tanto ódio na internet e tirou a própria vida.

O humorista publicou um vídeo na véspera de natal, falando sobre a morte da jovem. Ele falou de sua angústia após saber do falecimento da garota e fez um apelo para que seja criada uma Lei em homenagem a ela.

Conforme informações da família, Jéssica sofria com depressão e alguns outros transtornos emocionais. E ter seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais, julgando e apontando fatos inverídicos de sua vida, por milhares de pessoas, agravou ainda mais seu quadro e estimulou a busca para o alívio da dor através do suicídio.

“Uma tragédia. Um triste desfecho em meio a boatos e propagação de Fake News. Infelizmente, a depressão tem dominado a busca nos consultórios de especialistas. Em se tratando de universo tecnológico, é preciso ter ainda mais cuidado com o que se propaga ou divulga, somos humanos e muitas pessoas convivem com a depressão ou outros transtornos e podem sofrer gatilhos a partir do que se lê. Cada comentário, cada post, carrega consigo um alto potencial de construção ou destruição de auto estima e bem estar físico e mental”, explica a psicanalista Andréa Ladislau.

Fato é que, não sabemos pelo que o outro, que está do outro lado da tela, está passando. Porém, sempre haverá uma pessoa real, sentindo e vivendo dores e alegrias. É necessário estarmos atentos aos limites que devem ser respeitados, afinal, a internet não é território sem lei.

“Por trás de cada perfil, existem sonhos, desejos, desafios, alegrias e tristezas. A crítica ou o julgamento precisam ser ponderados, sem ataques e sem propagar verdades absolutas sem qualquer verificação ou respeito. Jessica foi mais uma vítima das Fake News. Mais uma vítima da depressão. Uma doença silenciosa que pode ser identificada através da intensidade e frequência com que o indivíduo se sente desanimado, estagnado e sem ânimo. Ou seja, tudo se torna um grande desafio. Porém, é importante frisar que a depressão é tratável e sem auxílio psicológico e psiquiátrico, fica mais difícil encarar todos esses sintomas” finaliza a especialista.

Depressão é coisa séria e se não tratada pode levar a consequências irreversíveis. Por isso é fundamental prestar atenção aos sinais e em como reagimos às nossas necessidades e emoções.