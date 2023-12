Unhas prateadas são tendência para o Ano Novo - Reprodução

Publicado 29/12/2023 09:00

Olá, meninas!

As unhas decoradas fazem parte do DNA feminino, não é mesmo? Elas dizem muito sobre o estilo e as preferências de uma mulher. E no Réveillon existem algumas cores que são unânimes para comemorar a chegada de mais um ciclo. Existem outras tonalidades que se tornam tendências e podem se tornar opções para quem quer se diferenciar na data. E você, já escolheu qual a cor quer usar nas mãos na virada do ano?



“Temos o tradicional branco, que para os supersticiosos traz paz e o dourado que traz dinheiro. Mas esse ano, o prateado, o nude e os tons pastéis também são tendências para a virada do ano. São cores básicas que trazem charme e muita elegância para a mulherada”, explica nail artist Tayane Batista, do Fil Hair & Experience.



Entre as decorações para unhas mais procuradas, Tayane aponta para a francesinha tradicional, estilo que atravessa gerações continua fazendo sucesso a cada ano que passa.

“A francesinha traz um toque feminino, charmoso e extremamente delicado. Além de combinar com qualquer look”, explica a nail artist.

Mas para quem quer fugir do branco, dourado, prateado e tons pastéis, a profissional afirma que pode juntar cores, especialmente quando essa mudança combina com o seu estilo.



“Nessa época do ano é muito comum as pessoas serem supersticiosas e apostarem nas cores com o intuito de buscar o que elas transmitem, como verde para esperança, o vermelho que simboliza a paixão, o laranja que traz força e entre outras”, conta.

A profissional ressalta também a importância de manter os cuidados adequados com as unhas, utilizando uma base fortalecedora, hidratar as cutículas e retirá-las sem excesso.

“Os cuidados com as unhas são inúmeros, mas além delas estarem bonitas por fora é importante que estejam bonitas por dentro também”, finaliza.