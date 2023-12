Internet aponta que Maiara e Fernando Zor reataram o relacionamento pela 13ª vez - Reprodução

Publicado 28/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Ao que tudo indica, a cantora Maiara e Fernando Zor deram mais uma chance ao relacionamento e resolveram reatar. Só que esta é a 13ª vez que isso acontece. Os fãs já conhecem bem a história do casal, um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas.

Mas, quem nunca terminou um relacionamento e ficou tentado reatar que atire a primeira pedra! E aqueles que não ficaram apenas na tentação e de fato se deram a segunda chance, por favor, atirem duas pedras. Podemos contar aqui centenas de histórias de recomeços. A neuropsicóloga Aline Gomes nos ajuda a entender um pouco essa situação.

“Para quem está de fora é fácil julgar o casal, tirar conclusões, dar a receita infalível para os parceiros pararem de sofrer. Contudo, para quem vive a relação “io-io” não é tão simples assim… Um relacionamento com inúmeras idas e vindas não é um relacionamento pautado no amor, mas na dependência emocional”, explica Aline.

A especialista explica que, como o nome já diz, a pessoa fica dependente das emoções e sensações que sentiu na fase da paixão. “Ela fica viciada naquele prazer e faz de tudo para senti-lo novamente: mente para si mesma, abre mão de outras relações, hobbies. Tudo para resgatar a sensação de ser desejada, só mais um pouquinho. Dependência emocional é um vício, semelhante ao vício de outros elementos. Há o prazer imediato, seguido por um desconforto após seu consumo”, explica a neuropsicóloga.

Com muito auto amor, paciência e, em alguns casos, ajuda profissional, é possível entender a origem dessa dor e desenvolver seus próprios recursos para cuidar dessa ferida. É possível viver relações saudáveis! É preciso reforçar a autoestima e acreditar que não precisa de ninguém para lhe preencher. Então, o importante é se amar e procurar viver um relacionamento feliz e completo.

