Publicado 29/12/2023 10:37

Olá, meninas!

Sabemos que os momentos de final de ano, as festas e confraternizações são repletas de comidas gostosas e pratos que vocês adoram. Não é mesmo? Mas como comer, se divertir e ainda assim permanecer no foco? Aqui vão algumas dicas do nutricionista Lucas Peralles, da Clínica Kiseki. Ele é especialista no assunto e deixou opções com as melhores escolhas para as festas.

“É importante cuidar da alimentação e tratar não só de melhoras físicas e estéticas, mas também em relação ao emocional envolvido com o alimento. Não deixe de alinhar seus desejos, preferências e rotina a um planejamento equilibrado. Dieta tem que ser simples, objetiva e factível”, explica o nutricionista Lucas Peralles.

Confira as dicas e tenha uma festa de Réveillon mais leve e sem chutar o balde!

1. Dê preferência a pratos mais leves, como saladas, vegetais grelhados e carnes magras.

2. Controle o tamanho das porções para evitar excessos, é fácil comer a mais quando a comida é boa, mas controle-se.

3. Hidrate-se adequadamente, beber bastante água antes e durante as festas para ajudar a controlar a fome e te mantem consciente do quanto está comendo.

4. Evite bebidas açucaradas e alcoólicas em excesso, isso já não é novidade para ninguém, mas vale lembrar.

5. Mas e quando chegar nas sobremesas? Prefira sobremesas saudáveis, como frutas frescas ou saladas de frutas. Não precisa deixar de comer as besteiras (bolos e doces), mas coma com moderação!

6. Mantenha as atividades físicas! Seu corpo precisa de constância para manter os resultados que passou o ano inteiro conquistando então reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que sejam mais leves durante as festas.

7. Cardio é sim muito chato para maioria das pessoas, mas vai te ajudar a manter o físico e a sua saúde então inclua caminhadas ou exercícios mesmo que em família para manter o corpo em movimento. Aproveite o clima mais quente para praticar atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas, ciclismo ou esportes na praia.

8. Equilibre as refeições ao longo do dia, mantenha refeições equilibradas com a presença de proteínas, fibras e vegetais. Evite pular refeições para não chegar com muita fome às festas.

9. Lembre se de dormir bem! A qualidade do sono está diretamente ligada a quantidade de tranqueiras que você vai querer comer ao longo do seu dia!

10. Não pule o café da manhã, pesquisas mostram que quando se tem o café da manhã equilibrado dificilmente as pessoas perdem a mão na dieta no restante do dia.