Paolla Oliveira transformou comentários preconceituosos em oportunidade para empoderar outras mulheres Reprodução

Publicado 29/12/2023 11:43

Olá, meninas!

Nos últimos dias do ano, a atriz Paolla Oliveira foi mais uma vez alvo de críticas e ataques gordofóbicos. Vários internautas publicaram que a artista estava acima do peso. Isso não é novidade para Paolla, ao longo desse ano ela recebeu vários ataques. Mesmo assim, a famosa não se deixou abater. Ela fez dos episódios uma oportunidade para empoderar e dar força para muitas mulheres que também sofrem com a ditadura do corpo e da beleza.

Paolla ignorou os comentários sobre seu corpo e publicou um vídeo sobre a valorização da mulher e sobre os comentários de outras mulheres. Mais do que o preconceito, ela levantou uma questão sobre a cobrança pelo corpo perfeito, que vem de outras mulheres e só machuca e ofende.

“Percebermos que 90% dos comentários depreciativos vêm de mulheres e como isso entristece, como isso empobrece a nossa luta, como isso empobrece a nossa fala. Não adianta levantar uma bandeira e reclamar da opressão do masculino, se enquanto mulher, se coloca no lugar de criticar outra mulher. A pergunta é: o que é exatamente ser suficiente, estar suficiente, ser adequada? Você é o tempo todo tudo isso que você critica no outro? Então muitas vezes a crítica está muito atrelado ao espelho que também incomoda”, comenta a psiquiatra Roberta França.

É exatamente sobre isso. A especialista coloca muito bem esse drama que nos oprime. Devemos ser solidárias, precisamos estar unidas. Mas infelizmente é mais fácil criticar do que acolher.

“Que esse episódio com a Paolla sirva de reflexão para nós mulheres. Que tipo de sociedade estamos construindo e estamos deixando para o futuro? Como estamos educando as nossas filhas e filhos? Precisamos de mais respeito e força”, finaliza a psiquiatra.

Esse é um debate importante e necessário. Vamos refletir e mudar nossos pensamentos para 2024.