Comece 2024 com uma vida saudável!Reprodução

Publicado 01/01/2024 12:00

Olá, meninas!

O ano novo começa hoje! E que tal começar com o pé direito? Depois de chutar o balde nas festas de fim de ano, chegou a hora de recomeçar. E nada melhor que o primeiro dia do ano para retomar uma rotina saudável.

Não se desespere. Sempre é possível retomar o equilíbrio. E para ajudar, conversamos com o nutricionista Lucas Peralles, da Clínica Kiseki. O especialista deixou algumas dicas para ficar com tudo em cima em 2024. Veja como!

1. Não se pressione excessivamente, a retomada deve ser gradual. Reinicie sua rotina alimentar com refeições equilibradas e porções controladas. Sem exageros e tentativas de compensar o que fez durante as festas só vai te dar mais privações e consequentemente mais recaídas depois.

2. Procure um profissional para avaliação física e elaboração do plano alimentar, assim se evita o famoso efeito sanfona.

3. Retome prática de exercícios com o auxílio de um profissional.

4. Defina metas alcançáveis para manter a motivação, evitando objetivos extremamente rigorosos.

5. Compartilhe seus objetivos com amigos ou familiares para obter apoio mútuo.

6. Envolva outras pessoas em atividades físicas, tornando-as mais divertidas e motivadoras.

7. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes fazem toda a diferença. Aproveite as festas com moderação e retome sua rotina gradualmente para garantir um equilíbrio saudável. Sua vida social faz parte de você e seu protocolo de dieta e treino tem sim que se encaixar nisso.

