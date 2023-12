Brinde ao Réveillon - Pinterest / divulgação

Brinde ao RéveillonPinterest / divulgação

Publicado 31/12/2023 00:00

Chegamos ao último dia do ano. E nessa data muitas pessoas buscam maneiras de atrair prosperidade, sucesso e amor. Todo mundo quer começar o próximo ano com o pé direito. As simpatias e banhos são uma prática que une tradição e fé para alcançar objetivos desejados. Pode parecer só uma superstição, mas quem nunca tentou esse ritual para trazer boas energias?



Especialista no assunto, a mãe de santo Michelly da Cigana, conhecida como a "Rainha da Amarração Amorosa", deixou dicas especiais para quem quer atrair amor e dinheiro. Ela é guia espiritual de diversos famosos e ensina a receita para o sucesso. "Buscamos sempre o caminho da verdade para melhor orientar

aqueles que mais precisam, sempre com muita sinceridade e muito axé", explica Michelly.



Ela ensina um banho especial para encontrar um amor. "Colocar folhas de pitangueira em uma panela com água, deixar levantar fervura e desligar o fogo. Deixar as folhas uns minutos na água. Depois, é só coar e tomar o banho do pescoço para baixo. Pode tomar em qualquer dia da semana."



Mãe Michelly ensina outra dica para atrair dinheiro. "Levar uma bacia de pipoca e jogar em você na porta de um banco. Pode fazer à noite na porta da agência. Essa é uma ótima forma de atrair dinheiro."



Simpatias



"As simpatias são rituais populares que, ao longo dos tempos, têm sido transmitidos de geração em geração como formas de atrair boas energias e realizar desejos. Elas não substituem o esforço, o trabalho árduo e o

planejamento cuidadoso, mas podem complementar suas metas”, explica a espiritualista Kelida Marques. Para ajudar, ela ensina duas simpatias para conquistar a prosperidade e dinheiro na reta final de 2023.



Simpatia da fortuna: Você vai precisar de 20 folhas-da-fortuna; uma bacia de ágata ou de alumínio e 2 litros de água. Coloque a água na bacia e acrescente as ervas. Enquanto esfrega as folhas com as duas mãos, faça seus pedidos. Esse ato deve levar de 10 a 15 minutos, até a água ficar com uma coloração esverdeada. Reserve a mistura sem coar e, depois de fazer a limpeza do ambiente, sem água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local e deixe por 20 minutos. Passe o rodo e um pano seco e pronto: você verá o ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte.



Simpatia do bombom: Você vai precisar de 1 bombom; 1 moeda e mel. O primeiro passo dessa simpatia é uma delícia. Você vai comer o bombom. Em seguida, vai pegar o papel do bombom e colocar a moeda. Por cima da moeda, despeje bastante mel e embrulhe tudo. Coloque esse embrulho próximo a um formigueiro e saia do local sem olhar para trás. Diz a tradição que, na medida em que as formigas vão comendo o embrulho, o dinheiro vai chegando.





Peças que não podem faltar no seu look de Réveillon



O Ano-Novo é uma ótima oportunidade para colocar aquele look de arrasar. E para te ajudar a escolher a roupa para comemorar o fim de mais um ciclo, destacamos algumas dicas especiais com a Bruna Havresko, especialista em moda da Modab. Confira três peças-chave para compor seu look de Réveillon sem medo de errar.



Croppeds: Muito usado nos anos 30 e 40, o cropped se popularizou nos anos 90 e nunca mais saiu de moda. É uma peça que permite criar muitas combinações. Com o tempo, ganhou várias versões, desde o mais simples até o mais glamouroso. Diferentes amarrações também conseguem adaptar o look a diversos tipos de evento, mostrando a versatilidade do item, em alta há alguns anos. O cropped dourado é uma ótima escolha para a festa.



Saia midi: Ícone nos anos 50, com comprimento logo abaixo do joelho, a peça fez sucesso e ainda é uma tendência. A saia midi com brilho é pura elegância para a noite de Ano-Novo.



Jeans flare: A roupa branca no Réveillon representa paz e energias positivas para o ano que se aproxima. Mas as supostas regras da moda, que obedecem a um padrão inalcançável, fizeram muita gente acreditar que o branco não é para todo mundo. Tem quem deixe de usar por achar que não cai bem. Pois uma bela calça jeans é a prova de que branco é, sim, para todo mundo.





Beleza da Alma

"A vida pode ser desafiadora, mas a resiliência nos permite superar qualquer obstáculo. Em 2024, lembre-se de que você é mais forte do que pensa. Feliz Ano-Novo!"