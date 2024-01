Especialista explica riscos da maquiagem infantil, após make de filha de Wesley Safadão gerar polêmica - Reprodução

Publicado 04/01/2024 10:45

Olá, meninas!

O cantor Wesley Safadão celebrou a chegada de 2024 na praia de Iracema, em Fortaleza, onde se apresentou para o público. Porém o fato que mais chamou a atenção foi a foto publicada pelo artista no Instagram, em que ele aparece com sua esposa, Thyane Dantas, e os dois filhos do casal, Ysis (9) e Dom (5). Para muitos seguidores, a aparência da filha de Safadão causou estranheza e, nos comentários, várias pessoas criticaram a maquiagem pesada da filha mais velha.

“Coitada da menina que tá com 1kg de maquiagem no rosto”, disse uma. “Desnecessário para uma criança", comentou outro. Sendo assim, a polêmica nos faz questionar: Quais são os riscos causados pelo uso excessivo de makes em crianças? Quem destrincha o debate é o maquiador Emerson Damas, que também é influenciador do nicho de beleza no Instagram e TikTok.

“O uso em excesso pode apresentar diversos riscos não só à saúde, mas também ao bem-estar das crianças”. São eles:

Irritação e Alergias

“A pele das crianças é mais sensível do que a dos adultos, e o uso excessivo de produtos cosméticos aumenta o risco de irritação e alergias cutâneas. Ingredientes presentes em alguns produtos de maquiagem podem causar reações adversas, resultando em vermelhidão, coceira e desconforto”, alerta.

Desenvolvimento da Pele

“O uso precoce e constante de maquiagem pode interferir no desenvolvimento natural da pele da criança. A pele em crescimento pode ser mais suscetível a danos, e oclusão excessiva dos poros pela maquiagem pode levar a problemas como acne e outros distúrbios cutâneos ", diz.

Pressão Estética Precoce

“Introduzir maquiagem em idade muito jovem pode contribuir para a pressão estética precoce, influenciando a percepção da criança sobre sua própria aparência e valor. Isso pode afetar negativamente a autoestima e criar expectativas irrealistas sobre a beleza”, aconselha.

Educação sobre Autenticidade

“O uso excessivo de maquiagem pode enviar uma mensagem equivocada às crianças sobre a importância da autenticidade e da aceitação de sua aparência natural. É fundamental promover a ideia de que a beleza não está estritamente ligada ao uso de maquiagem, incentivando a autoexpressão saudável”, finaliza.