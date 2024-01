Férias, e agora? Aprenda como ocupar o tempo da criançada! - Divulgação

Publicado 07/01/2024 05:56

Para alguns, férias são sinônimo de descanso e momentos para relaxar. Já para muitas mães e pais, por ser a época em que as crianças ficam ociosas, é um período cansativo. Afinal, é possível ocupar as férias da criançada de forma divertida e saudável? Sim! A educadora parental Priscilla Montes, que é influenciadora e mãe do Gael, 6 anos, ensina dicas infalíveis para curtir com os pequenos.

Equilíbrio e flexibilização das regras:A criança está sem atividades, sem escola e em casa durante o tempo todo. Ao mesmo tempo os pais precisam proporcionar momentos de conexão com a sua criança, porém, muitos deles precisam trabalhar. Então, os pais devem se cobrar menos e flexibilizar as regras.

Momentos de conexão:Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Assistir um desenho com a criança é um ótimo momento, uma ida ao parque, brincadeiras ao ar livre, um jogo. Aliás, um jogo é uma ótima oportunidade para conversar e trabalhar a questão de ganhar e perder.

Combinar horários:Não adianta tentar dar atenção para sua criança durante o dia inteiro, mas não estar ali de verdade, presente. Então, é importante informar para ela a hora em que vão desenhar juntos, propor um filme com pipoca, um cinema. Combinar com a criança: “mamãe vai trabalhar o dia inteiro e no final do dia a gente vai ter o nosso cinema com pipoca”.

Viagem tranquila com os pets

Viajar com um animal de estimação exige cuidados e para garantir que tudo seja seguro, algumas orientações são fundamentais. Uma programação prévia e responsável é a chave para aproveitar cada momento e garantir que todos tenham experiências positivas.

"Viajar com os pets é uma ótima oportunidade para vivenciar momentos especiais e criar ainda mais conexão com eles. É fundamental, no entanto, considerar o bem-estar e o conforto dos animais durante os períodos fora de casa", comenta Priscila Rizelo, veterinária da Royal Canin Brasil.

Consulte um médico-veterinário antes de viajar, para um check-up completo do animal. Certifique-se de que as vacinas estão em dia e obtenha um atestado de saúde válido para viagens, especialmente se estiver indo para outra região ou país. Discuta também a prevenção de parasitas, como pulgas e vermes, para garantir que o pet esteja protegido. Se ele costuma se sentir enjoado durante viagens de carro, busque orientação com ele sobre possíveis alternativas.

Prepare um kit de viagem que inclua itens essenciais, como caixa de transporte apropriada, guia, coleira com suas informações de contato, comedouros, brinquedos, caminha, manta, itens de higiene e medicamentos de emergência prescritos pelo veterinário.

Ao passear ao ar livre, evite a exposição solar entre 10h e 16h para proteger seu pet do calor excessivo. Ofereça sombra e água fresca, especialmente nos dias mais quentes, e proteja as patinhas para evitar queimaduras pelo contato com superfícies quentes ou areia.

Se o destino for campo ou praia, esteja atento às picadas de insetos e realize uma dedetização prévia do ambiente onde seu pet irá circular para protegê-lo.

Ao escolher acomodações, opte por hotéis e estabelecimentos pet friendly. Certifique-se de que o local e profissionais estejam aptos para receber animais e ofereça um ambiente seguro e confortável para o seu pet durante a estadia e sua ausência.

Beleza da Alma

“Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira”. (Cecília Meireles)