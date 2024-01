Janeiro Roxo é a campanha de prevenção e tratamento da Hanseníase - Reprodução

Janeiro Roxo é a campanha de prevenção e tratamento da HanseníaseReprodução

Publicado 06/01/2024 09:00

Olá, meninas!

Estamos na campanha Janeiro Roxo, de conscientização pela hanseníase. A doença, conhecida antigamente como lepra e rodeada de preconceitos, tem cura quando o diagnóstico for feito no estágio inicial. O tratamento é disponibilizado pelo SUS.

Causada pela bactéria Mycobacterium leprae - ou bacilo de Hansen, que se reproduz lentamente, ela leva entre 5 a 10 anos para se manifestar. Atinge principalmente os nervos periféricos e está associada a lesões cutâneas, como manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, ressecamento e perda de sensibilidade.

“Essa doença deve ser levada a sério. A boa notícia é que, quando identificada e tratada precocemente, a doença tem boas chances de cura. No entanto, se o paciente não buscar tratamento, pode ter sequelas para o resto da vida, como limitações físicas, fraqueza muscular e até a perda do movimento da mão”, explica o enfermeiro infectologista do serviço de controle de infecção hospitalar do HSANP, Milton Alves Junior.

Transmissão e Tratamento

A transmissão ocorre quando um paciente infectado e sem tratamento elimina o vírus e passa para outra pessoa. A propagação se dá pelo contato com secreções oriundas de vias respiratórias como tosse, espirro e pela utilização de objetos contaminados, ou pelo contato muito próximo e prolongado com o doente.

O tratamento da hanseníase é feito por meio da poliquimioterapia (PQT), uma associação de antibióticos com a função de combater a bactéria, por um período de um a seis meses, podendo ser prolongado, e é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).