Dermatologista ensina dicas e tratamentos que são infalíveis contra a gordura localizada, flacidez e celuliteReprodução

Publicado 08/01/2024 20:43 | Atualizado 08/01/2024 20:50

Olá, meninas!

Está aberta a temporada de corpos sarados do verão. Estamos no auge da estação, época de calor, férias e muita diversão. As praias lotadas e muitas mulheres se perguntam: será que é possível conquistar corpão dos sonhos? Alguns tratamentos estéticos corporais são muito procurados nessa temporada, então é hora de correr atrás do prejuízo, sim!

“As principais queixas de mulheres nessa fase são gordura localizada, flacidez e celulite. Para combater a celulite, por exemplo, que tem causa multifatorial, é indicada a associação de alguns tratamentos. E uma das combinações que promove os melhores resultados é a associação de técnicas que utilizam campo eletromagnético, radiofrequência e os bioestimuladores corporais”, explica a dermatologista Ana Carolina Sumam.

A especialista explica ainda que não só os tratamentos são importantes, mas uma mudança de vida e adoção de hábitos saudáveis. “Prática de exercícios físicos e alimentação equilibrada, com restrição de gorduras e carboidratos simples, e rica em carnes magras, legumes, frutas e verduras são importantíssimos para quem deseja alcançar um corpo bonito e saudável. Drenagem linfática e o uso de cremes corporais hidratantes enriquecidos com antioxidantes, cafeína e ácido hialurônico também podem ajudar”, destaca Ana Carolina.

A internet está cheia de receitas caseiras e dicas que não são oferecidas por especialistas na área de estética. Por isso, a dermatologista faz um alerta e deixa alguns cuidados importantes antes de realizar qualquer tratamento.

“É necessário ter cuidado com receitas caseiras, principalmente nesta época do ano, pois muitas substâncias podem causar alergias e queimaduras na pele quando expostas ao sol. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda o uso de receitas caseiras e orienta que os pacientes consultem sempre o dermatologista”, alerta.

De forma geral, os procedimentos mais realizados e com alto índice de satisfação, que devem ser feitos em clínicas e com profissionais habilitados. Confira as dicas da especialista:

- COOLSCULPTING: tecnologia que promove o congelamento controlado e homogêneo das células de gordura, estimulando a sua eliminação natural, de forma totalmente não invasiva.

- ⁠EMSCULPT NEO: procedimento revolucionário para fornecer simultaneamente calor e energia magnética. Isso resulta em uma redução maior de gordura e ainda mais crescimento muscular, contribuindo para a melhora do contorno e definição corporal.

- ⁠ULTRASSOM MICROFOCADO: promove microzonas de coagulação térmica em diferentes profundidades na nossa face e corpo para promover estímulo de colágeno e efeito lifting cutâneo, além da compactação das células de gordura.

- ⁠BIOESTIMULADORES: são substâncias injetáveis, que estimulam a nossa própria pele a produzir colágeno, melhorando a flacidez cutânea e também a indesejada celulite.

- ⁠FIOS DE PDO: os famosos fios de colágeno também podem ser aplicados em áreas corporais, melhorando a flacidez e também promovendo um efeito de lifting cutâneo, no caso dos fios de tração.

- ⁠ÁCIDO HIALURÔNICO DE MACROMOLÉCULAS: virou o queridinho das que desejam empinar e projetar a região glútea. Em uma aplicação única, é possível conquistar o bumbum que levaria meses para alcançar na academia.