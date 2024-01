Make: as tendências para arrasar na maquiagem - Divulgação

Publicado 14/01/2024 00:00 | Atualizado 14/01/2024 18:38

O ano começou com boas vibrações, cheio de expectativas e planos. E na moda não é diferente! As tendências para 2024 já estão nas ruas e nos looks.



Chegou a hora de apostar nas cores e estilos para maquiagens. E nesse quesito, o maquiador Rogério Lima destaca que a cor tendência para 2024 será o Peach Fuzz, que é um tom de pêssego aveludado. Mas além da tonalidade, o especialista em makes deixou também outras dicas especiais para quem deseja atrasar na produção. Confiram:



Pele: “A pele beauty continuará em alta, com bases de cobertura média e uniforme, trazendo um brilho natural e sofisticado. Com contornos mais delicados em tons claros, seguindo as linhas naturais do rosto, trazendo sutileza”.



Olhos: “As sobrancelhas mais naturais e cheias darão lugar às sobrancelhas mais marcadas. Maquiagens em tons pastéis para sombras e batons serão bem-vindas para quem gosta de sutileza”, destaca Rogério. “As sombras mais vibrantes e brilhantes serão tendência e esfumados coloridos com tons de verde, rosa, azul claro e amarelo são ótimas opções para um look mais imponente”.



Boca: “As passarelas Londrinas destacam batons com tonalidades mais escuras, mesmo no verão. Batons vermelhos e bocas bem contornadas serão tendência este ano. Os lábios ombré (degradê) também serão bem-vindos”.



Toque especial: O delineado gatinho perde força, dando lugar a traços mais sutis. Os cílios postiços continuam em alta se adequando a cada formato de olhos e gosto pessoal. Os estilos Fox eyes são uma boa pedida.



Chá gelado para refrescar o calor



Os dias quentes chegaram com força total. E para amenizar o calor do verão nada melhor que tomar deliciosos e refrescantes chás gelados. Destacamos aqui uma receita cheia de sabor e de benefícios para a saúde.



Chá de maracujá com maçã



Ingredientes

1 maçã

1 maracujá

2 xícaras de água

Adoçante ou açúcar

Cubos de gelo



Modo de preparo

Leve ao fogo a polpa do maracujá, a maçã sem casca picada e a água. Deixe ferver por 5 minutos. Coe com auxílio de uma peneira e deixe esfriar na geladeira. Adoce e sirva com cubos de gelo.



Beleza da Alma

“Nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu”.