Bella Campos, Sheron Menezzes e Isabela Santoni escolheram modelos de biquínis que são tendência do verão - Reprodução

Bella Campos, Sheron Menezzes e Isabela Santoni escolheram modelos de biquínis que são tendência do verão Reprodução

Publicado 13/01/2024 12:02

Olá, meninas!

Inspiradas pelas passarelas do São Paulo Fashion Week, as tendências de moda praia para o verão 2024 abraçam com entusiasmo os crochês e materiais naturais criados manualmente. As atrizes Bella Campos, Sheron Menezzes e Isabela Santoni já exibiram modelos de biquínis que são a cara do verão. As artistas esbanjaram beleza e sensualidade nos looks.

Um exemplo marcante é a atriz Sheron Menezes, que surgiu deslumbrante com um biquíni cortininha fixo, destacando uma textura única que confere sofisticação à peça.

“Essa abordagem artesanal não apenas proporciona um toque autêntico, mas também reforça a importância do cuidado ambiental, já que materiais naturais estão no centro dessa revolução. Os estilos feitos à mão não apenas adicionam personalidade às peças, mas também resgatam a valorização do trabalho artesanal, alinhando-se a uma tendência crescente de consumo consciente”, explica Andressa Gomes, consultora de moda da Surrender.

As atrizes Bella Campos e Isabela Santoni também desfilaram modelos que estão em alta nessa temporada. Bella foi clicada em um modelo de crochê super sexy que deu o que falar n internet. Já Isabela escolheu um modelo tomara que caia em tom fluorescente em um lindo registro em Fernando de Noronha.

“Com a influência do SPFW, a moda praia do verão 2024 não se limita apenas às areias, mas transcende para um manifesto de estilo e sustentabilidade. Esteja preparado para ver praias e piscinas transformadas em verdadeiras passarelas, exibindo a fusão perfeita entre elegância, artesanato e consciência ambiental”, finaliza Andressa.