Alerta para o risco de afogamentos e cuidados redobrados com crianças nas praias Reprodução

Publicado 12/01/2024 11:06 | Atualizado 12/01/2024 11:07

Olá, meninas!

O verão chegou com tudo e a combinação de férias com dias de calor é uma ótima oportunidade para curtir as praias. O Rio de Janeiro está lotado de turistas e nas areias famílias inteiras aproveitam os momentos de lazer. Apesar de ser um período de descanso, os cuidados precisam ser redobrados nessa época, principalmente com as crianças.

No início do ano um caso causou muita comoção. O menino Édson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, desapareceu no dia 4 na praia da Barra da Tijuca. As autoridades estão investigando o caso e fizeram buscas pelo menino, mas a principal linha de investigação indica que o menino não saiu da praia e pode ter se afogado.

No início do ano, um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros do RJ nas praias cariocas mostrou que o número de afogamentos aumentou cerca de 320%. Só nos primeiros 8 dias do ano foram 2.064 resgates.

Para ter segurança e aproveitar o lazer das praias, a dica é que pais e mães sigam as orientações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do RJ. Confiram:

- Só entre no mar em locais com supervisão de guarda-vidas;

- Ao chegar na praia, pergunte ao guarda-vidas o local mais seguro para o mergulho;

- As praias possuem perigos que não são visíveis;

- Não entre na água em locais com bandeira vermelha;

- Se você estiver em perigo no mar, mantenha a calma, tente flutuar e acene por socorro;

- Caso você presencie um afogamento, não entre no mar para tentar ajudar. Ligue 193 ou procure um posto de guarda-vidas;

- Não entre na água após ter ingerido bebidas alcoólicas;

- Não entre no mar no período noturno;

- Pedras, costões e encostas têm um alto risco de morte. Afaste-se.

ATENÇÃO COM AS CRIANÇAS

- Crianças devem estar, todo o tempo, sob supervisão de um adulto. Não deixe que entrem sozinhas no mar;

- Na água, mantenha uma distância máxima de um braço;

- Identifique-as para evitar que se percam.

Confira também o significado das bandeiras de alerta nas praias:

BANDEIRA VERDE

Baixo risco para afogamento

Indicado para banho

BANDEIRA AMARELA

Médio risco de afogamento

BANDEIRA VERMELHA

Alto risco de afogamento

BANDEIRA ROXA

Presença de animais marinhos

Gostaram das dicas? Agora é só curtir o dia de sol na praia e com segurança!