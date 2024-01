As artistas Yasmin Brunet e Paolla Oliveira sofreram com críticas sobre o corpo - Reprodução

Publicado 15/01/2024 11:46

Olá, meninas!

Nesse domingo, a atriz Paolla Oliveira deu um depoimento muito importante ao Fantástico. Ela falou sobre os ataques e comentários negativos que recebe sobre o seu corpo. A artista é alvo de críticas por sua idade, seu peso e recebe inúmeras falas preconceituosas. Isso não é novidade para ela, os episódios já acontecem desde o ano passado. Paolla, que é um ícone do carnaval carioca, rainha de bateria da Grande Rio e exibe suas curvas nos ensaios, não se deixa abater. Ela fez dos episódios uma oportunidade para empoderar e dar força para muitas mulheres que também sofrem com a ditadura do corpo e da beleza.

E as críticas ao corpo feminino viraram o foco da internet nas últimas semanas. Além de Paolla, a modelo Yasmin Brunet, que é uma das participantes do BBB 24, sofreu com falas machistas e preconceituosas de alguns homens que estão no programa. O episódio causou muito alvoroço nas redes sociais. E as críticas têm sempre o mesmo tema: comentários sobre o corpo, peso e idade.

Paolla ignorou os comentários sobre seu corpo e publicou um vídeo mostrando seu corpo real sem filtros. No final do ano passado, a atriz já tinha postado também um vídeo sobre a valorização da mulher e sobre os comentários maldosos de outras mulheres. Mais do que o preconceito, ela levanta uma questão muito importante sobre a cobrança pelo corpo perfeito.

Até quando vamos nos conformar e deixar que esse tipo de atitude nos magoe? O que é exatamente ser suficiente, ser adequada? Infelizmente esse tipo de comentário nos ofende e nos atinge. Precisamos encontrar o melhor caminho para resgatar a autoestima e buscar a felicidade com nossos corpos reais. Devemos ser solidárias, estar unidas. Mas infelizmente é mais fácil criticar do que acolher. Precisamos de mais respeito e força.