18/01/2024

A modelo Yasmin Brunet, uma das integrantes da casa mais vigiada do Brasil, o BBB24, revelou que sofreu fortes sintomas relacionados à falta do “Vape”, os famosos cigarros eletrônicos. Insônia e inquietação foram citados pela artista no início do programa. Essa semana, a artista também revelou sofrer de compulsão alimentar e ansiedade.

Os cigarros eletrônicos viraram uma febre nos últimos tempos. E já se sabe que seus efeitos nocivos no corpo podem ser até maiores que os cigarros comuns. Mas quando tratamos desse assunto sob uma ótica psicológica, é possível destacar vários efeitos destrutivos que podem ser, muitas vezes, irreversíveis. Segundo a psicanalista Andrea Ladislau os cigarros eletrônicos são utilizados como uma alternativa para fugir do cigarro convencional. De diversos formatos, sabores e especificidades, eles ganharam o mercado, principalmente entre os jovens.

“Classificados pelos usuários como um lazer, os Vapes têm sua comercialização proibida desde 2009. Por serem mais práticos, além de possuírem odores diversos, o seu uso se tornou uma verdadeira febre, uma tendência. No entanto, apesar de conter apenas vapores de nicotina líquida, eles possuem muitas substâncias tóxicas (mais de 80) e potenciais carcinogênicos que, associados ao incremento do metal e com o uso prolongado provocam diversos sintomas negativos para a saúde”, alerta a especialista.

Entre os sintomas mais perigosos causados pelos cigarros eletrônicos estão: falta de ar, fadigas intensas, aumento dos riscos cardiovasculares, potencial de intoxicação, vômitos, náuseas, tosse, febre, dores no peito, perda de peso, depressão respiratória, doenças pulmonares e câncer.

Ainda nessa lista podemos também incluir os sintomas psicológicos que, a longo prazo podem possuir um efeito ainda mais destrutivo, principalmente se o indivíduo já possuir algum tipo de transtorno ou neurose associada.

“Estudos já comprovaram que, por exemplo, a ansiedade pode atingir níveis ainda mais elevado, piorando a síndrome do pânico e também a depressão em casos mais graves. Sem falar na dependência psicológica que induz a uma falsa sensação de felicidade, a partir de sua atuação no cérebro do usuário, que desencadeia uma necessidade de fumar mais e mais. Visto que, ao inalar as toxinas do vapor, a pessoa tem a sensação de calmaria e prazer”, complementa Andrea.

Fica o alerta. Seja eletrônico ou convencional, o cigarro representa sérios riscos para a saúde humana. Ser ou se tornar um viciado é muito perigoso. É preciso resgatar o equilíbrio e garantir a saúde.