Guia completo dos cachos - Reprodução

Guia completo dos cachosReprodução

Publicado 17/01/2024 10:00

Olá, meninas!

Que os cachos estão em alta, isso todo mundo já sabe! Mas, o que poucos sabem, é que que descobrir a curvatura do cacho pode ajudar nos cuidados com as madeixas. Para explicar melhor como isso funciona, conversamos com Bianca Hulmann, especialista em cabelos cacheados e crespos, explica como descobrir a curvatura do seu cacho e a importância dessa informação para os cuidados capilares.

“A curvatura dos cachos é determinada principalmente pela forma do folículo piloso, ou seja, a estrutura da pele de onde o cabelo cresce. Um cabelo ondulado tem a característica de raiz mais lisa e a ondulação começa a partir de 4 ou 5 dedos de comprimento. Já o cabelo cacheado tende a ter os cachos desde a raiz em forma de espiral, enquanto o crespo apresenta cachos bem pequenos ou em forma de Z”, destaca Bianca.

Para identificar a curvatura do cabelo, a especialista explica que o sistema de classificação que varia de 1 a 4.

“O cabelo liso é classificado como tipo 1, enquanto o cabelo crespo é classificado como tipo 4. Dentro dessas categorias, existem subcategorias (A, B e C) que indicam a intensidade da curvatura. Por exemplo, o tipo 2A é levemente ondulado, enquanto o 4C é extremamente crespo. Além disso, a espessura do fio, o padrão do cacho e o nível de definição também ajudam a determinar a curvatura. A especialista destaca ainda que a curvatura do cabelo influencia diretamente nos cuidados necessários”, ensina a cabeleireira.

Curvatura fechada - Cabelos com curvaturas mais fechadas, como 3C, 4A, 4B e 4C, tendem a ser mais secos e frágeis, necessitando de mais hidratação e cuidados para evitar a quebra.

Cabelos ondulados - Por outro lado, cabelos ondulados ou com cachos mais abertos, como 2A ou 3A, podem precisar de produtos para definição e controle do frizz, mas geralmente retêm mais umidade.

“Conhecer a curvatura do cabelo é essencial para escolher os produtos e técnicas mais adequados. É importante utilizar o tipo de shampoo, condicionador, cremes de pentear e técnicas de corte e estilização específicos para cada tipo de cacho. Essa compreensão permite uma rotina de cuidados que respeita as necessidades específicas de cada tipo de cabelo, resultando em saúde, definição e beleza aos fios. Cada cacho é único e merece cuidados personalizados para realçar sua beleza natural”, finaliza.