Nutricionista ensina como diminuir o inchaço sem entrar em dietas malucas - Reprodução

Nutricionista ensina como diminuir o inchaço sem entrar em dietas malucasReprodução

Publicado 19/01/2024 09:00

Olá, meninas!

Ainda estamos nos primeiros dias do ano, mas muita gente ainda não se recuperou dos exageros das festas de fim de ano. A comilança em excesso tem consequências já a curto prazo, como inchaço e até no aumento de bactérias ruins no intestino. E quem explica isso para a gente é a nutricionista Carol Caldas.

“Essas bactérias se alimentam de açúcares, farinhas brancas e leites, o que causa desconforto intestinal. Só após voltarmos a consumir folhas, legumes e verduras é que as bactérias boas voltam a crescer e o equilíbrio da microbiota intestinal é restabelecido”, explica Carol.

O inchaço acontece porque o fígado fica sobrecarregado e a ideia é voltar à alimentação correta o mais rápido possível, já que, após isso, são necessários 2 a 3 dias para que tudo volte ao normal. “Para isso acontecer, é preciso beber bastante água, consumir alimentos diuréticos em todas as refeições, como tomate, beterraba, brócolis, espinafre, quiabo e rabanete”, acrescenta a nutricionista.

Além desses alimentos e da água, Carol Caldas diz que investir em chás antioxidantes é indispensável, como calêndula, hibisco, cardo, chá verde, melissa, mariano e capim-limão. E se você não gosta de chá puro, existe a opção de misturar com sucos. “Assim, podemos mascarar o gosto de chás com sabor mais amargo, como o chá verde, por exemplo. Um “suchá” delicioso é chá verde + abacaxi + hortelã. Que é super benéfico para o pós-festa”, ressalta.

Para completar, ela dá a dica: “O fígado gosta de nutrientes e quanto mais cores, mais nutrientes temos. Dessa forma, busque sempre ter 3 cores diferentes em todas as suas refeições e não pule as refeições, precisamos efetuar pelo menos 5 refeições ao dia no mínimo”.

Por fim, complete com exercícios aeróbicos, essenciais para colocar o fígado para funcionar e dar um “boost” na eliminação de toxinas. “Além de promover uma melhora na circulação sanguínea. Vinte minutos de hit pela manhã já são suficientes para aumentar o funcionamento hepático e promover uma detox mais eficiente”, finaliza.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.