Manual do cabelo para praia e piscina - Reprodução

Manual do cabelo para praia e piscinaReprodução

Publicado 21/01/2024 16:27

Ao expor seus cabelos ao sol, água salgada ou cloro, é importante ter alguns cuidados para protegê-los. Com as férias e os dias quentes, aumentamos a exposição dos cabelos aos danos. Mas é possível curtir praias e piscinas e ter os fios bonitos e saudáveis. Para ajudar, destacamos algumas dicas da Priscilla Penteado, beauty specialist, que vão salvar o seu cabelo.

“Preparação! Molhar os cabelos com água do chuveiro, passar protetor UV. Isso vale principalmente para os cabelos loiros, que são cabelos frágeis. Dessa forma é preciso envolver os fios e proteger da água salgado e com cloro, formando uma película”, destaca Priscilla. Confira como manter os cabelos saudáveis e ter um verão maravilhoso:

1. Chapéu de Aba Larga: Use um chapéu para proteger os cabelos dos raios solares diretos.

2. Creme com Proteção UV: Aplique um creme capilar com proteção UV para evitar danos causados pelo sol.

3. Enxágue com Água Doce: Após nadar no mar ou piscina, enxágue os cabelos com água doce para remover o sal ou cloro.

4. Tratamento Pré-Praia: Aplique um tratamento capilar nutritivo antes de ir para a praia para fortalecer os fios.

5. Trança ou Coque: Proteja os cabelos do vento e da água fazendo uma trança ou coque.

6. Evite Horários de Alta Radiação Solar: Evite a exposição solar intensa durante as horas de pico para reduzir o impacto nos fios.

7. Hidratação Profunda: Faça hidratações profundas regularmente para manter a umidade dos cabelos.

8. Condicionador sem Enxágue: Use um condicionador sem enxágue para facilitar o desembaraçar e proteger os fios. Evite pentear os cabelos molhados para evitar danos.

9. Corte Regular: Mantenha cortes regulares para eliminar pontas danificadas e manter a saúde dos cabelos loiros.

10. Evite Água Quente: Ao lavar os cabelos, evite água quente, pois isso pode ressecar os fios loiros.

Saúde íntima

Usar biquíni molhado pode provocar inflamação genital, vocês sabiam? Para evitar o problema, confiram o alerta do ginecologista Claudio Crispi Jr., do Hospital São Vicente de Paulo (RJ).

“Permanecer por longo tempo com o biquíni molhado aumenta a temperatura e a umidade da vagina, deixando o local abafado e criando um ambiente que favorece o crescimento de fungos, o que pode levar a vulvovaginites. O problema mais frequente no verão é a candidíase. A doença se manifesta por coceira local, edema, irritação da pele e secreção branca mal cheirosa. A ardência se agrava à noite e também no período pré-menstrual”, explica o médico.

Para prevenir a doença, o especialista sugere algumas ações importantes. Confiram:

- Evite permanecer com a roupa de banho molhada por longos períodos;

- Atenção com a depilação. Ela deixa minúsculas lesões na pele, que fica desprotegida e exposta à contaminação. O ideal é não depilar perto do dia de ir à praia ou piscina;

- Evite produtos com perfume, como absorventes, papel higiênico e desodorantes íntimos que podem causar irritações;

- Cuidado com os sabonetes íntimos, que combatem tanto os microorganismos nocivos quanto os necessários à saúde da vagina. Use apenas sob indicação do seu ginecologista. A recomendação é usar sabonetes de pH neutro;

- Dormir sem calcinha é uma boa solução para arejar a região genital;

- Evite calças apertadas. Além de dificultar a circulação do ar na região genital, podem conter bactérias se usadas várias vezes seguidas sem lavar;

- Prefira calcinhas totalmente de algodão, tecidos sintéticos dificultam a ventilação na vagina.

Beleza da Alma

“Confie no que a vida planejou para você”.