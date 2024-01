Período de descanso e lazer das férias escolares é uma fase ótima para reforçar os laços e curtir com as crianças - Divulgação

Publicado 28/01/2024 07:00

Estamos nos últimos dias de janeiro e em breve pais e mães terão que se preparar para o fim das férias das crianças. O período de descanso e lazer é uma fase ótima para reforçar os laços e curtir com as crianças. Mas quando chega a hora de voltar à rotina, pode se transformar em um momento de preocupação para muitas famílias.

As crianças perdem a rotina de sono, de alimentação e das atividades do dia a dia. Além disso, os pequenos também se afastam do período de estudos, deveres de casa, entre outras obrigações. Agora vem o grande desafio: como se preparar para esse retorno?

Especialista no assunto, Luciana Santos, que é diretora do Colégio e Creche Bonfim, deixou algumas dicas para os pais que são muito importantes no preparo dos filhos para a volta às aulas.

“Busque crie um momento com a família, pergunte ao seu filho quais as suas expectativas no retorno às aulas. Converse com ele sobre a nova rotina, os horários e as atividades, fale com ele sobre os novos amigos que irá encontrar. Esse momento será muito importante para mostrar às crianças o quanto é bom e saudável ir para a escola”, explica Luciana.

E para quem ainda não tomou a decisão e ainda não matriculou seus filhos em uma escola, a especialista deixou algumas dicas básicas na hora de escolher uma escola. Confiram:

- Verifique se a escola possui ambiente saudável, acolhedor e seguro;

- Procure se informar se os educadores são sensíveis, pacientes, motivadores e criativos;

- E principalmente, se a proposta pedagógica da escola está de acordo com os pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Lanches escolares rápidos e saudáveis

Sanduíches lúdicos servidos com olhos e boquinhas, frutas cortadas em formato de coração ou de estrela. A lista de receitas criativas e às vezes complexas, que circulam na internet são um sucesso, mas a maioria não oferece praticidade nesse período de volta às aulas.

Pensando nisso, a chef de cozinha e mãe de duas pequenas, Marina Linberger, deixou cinco dicas para os pais montarem lancheiras otimizadas, que se encaixem no dia a dia corrido da família, e que tenham opções saudáveis e práticas para os pequenos.

O preparo começa no mercado: Os pais devem garantir ao menos um ingrediente de cada grupo alimentar na lancheira do seu filho. Eu costumo separá-los em três grupos: líquido, onde entram água, água de coco, chás e sucos naturais (prefira sem açúcar); carboidratos, como frutas frescas e secas, bolos, pães, muffins, panquecas (de preferência caseiros e integrais), granola, barra de cereais, cookies e milho cozido ou torrado; e proteínas, como iogurtes, queijos. Ofereça opções: A dúvida mais frequente dos pais é sobre como fugir da mesmice. A primeira dica é conversar com as crianças e fazer uma lista de tudo que elas gostam de comer. Tenha sempre na manga opções saudáveis, para estimular boas trocas, porque certamente eles vão pedir bolacha recheada e salgadinho todo dia. Liste pelo menos 10 opções e vá mesclando o envio delas na lancheira.

Tenha sempre em casa alimentos de longa duração: Invista em lanches que duram a semana toda e faça uma divisão das receitas por forma de conservação, por exemplo: Alimentos em temperatura ambiente: frutas com casca, frutas secas, castanhas, milho torrado, torrada de arroz ou integral e barra de cereais caseiras. Alimentos refrigerados: legumes crus conservados em água, tomatinhos, queijos em palitinhos ou bolinhas e iogurtes. Alimentos congelados: muffins salgados ou doces, bolo em pedaços, palitinhos de legumes ou torradas.

