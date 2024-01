"50 Tons de Eva" é a massagem que utiliza métodos que misturam dor, prazer e relaxamento - Reprodução

Publicado 25/01/2024 12:02

Olá, meninas!

A época do verão aumenta a busca por procedimentos estéticos que eliminem a gordura localizada, flacidez, celulite. Ou seja, todas aquelas grandes inimigas das mulheres! Mas e se esse processo fosse bem inusitado e misturasse dor, prazer e relaxamento? Tudo na busca pelo corpo com tudo em cima? Essa técnica foi desenvolvida pela massoterapeuta Eva Barros e se chama “50 Tons de Eva”.

“A ideia de criar essa massagem foi bem interessante. O nome anterior era Lakshmi, uma deusa indiana. Como amo a cultura e tem tudo a ver com que eu trabalho, usei esse nome por três anos. Mas como eu utilizo alguns acessórios diferentes e inusitados, certa vez uma cliente me perguntou porque não mudava o nome para 50 Tons de Eva . E desde então deu muito certo, pois reflete o tratamento estético que faço de forma original! Na minha massagem acessórios como pantala, bambu, colher de pau, rolo de liberação miofascial, cooa sueca entre outros. E as clientes costumam dizer que é uma mistura de tortura que gera prazer”, explica Eva Barros.

A massagem é um momento único, que começa já na preparação da sala. O espaço é decorado com velas, luz escura e com os acessórios todos expostos. É uma massagem turbinada que tem duração de uma hora e também inclui esfoliação total no corpo, além de drenar e modelar o corpo. Tudo isso de maneira firme e segura, uma mistura de dor e prazer.

“Eu utilizo técnicas de massagem relaxante, esfoliação, massagem com pedras quentes, com bambuterapia, drenomodelagem, ventosaterapia, cone hindu, shiatsu, além de massagem manual sem acessórios. Todas são técnicas que ajudam no tratamento contra flacidez, gordura localizada, celulite, retenção de líquidos, além de relaxar. Qualquer pessoa pode fazer, exceto quem está em tratamento contra o câncer, ou quem tem varizes. É um tratamento Indicado principalmente para quem tem uma rotina de trabalho estressante e para quem treina e tem problema com retenção e gordura localizada.

Gostaram das dicas? É ou não é uma opção diferente e até divertida de deixar o corpo bonito e ficar relaxada?