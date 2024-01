Cena do documentário "Mulheres do Sertão - A Força que Supera a Seca" - Divulgação

Cena do documentário "Mulheres do Sertão - A Força que Supera a Seca"Divulgação

Publicado 26/01/2024 10:00

Olá, meninas!

No próximo dia 6 de fevereiro será lançado em São Paulo o documentário “Mulheres do Sertão - A Força que Supera a Seca”. A obra retrata o papel das mulheres em uma das regiões mais vulneráveis do Sertão, que não tem acesso à água tratada.

A produção do documentário acompanhou a campanha Conectando Amor no Sertão, da Ong Visão Mundial e da empresa Turn on the Light na primeira parte da entrega de 100 cisternas para famílias de Mata Grande (AL), no ano passado. O filme conta um pouco desse momento. Eu tive o prazer de participar dessa campanha e também faço parte do documentário. Uma obra importante e necessária, que relata essa triste realidade de muitas regiões do Nordeste do Brasil.

Lá, mais especificamente na comunidade da Serra do Urubu, a produção do documentário conheceu parte das mais de 100 famílias que vivem sem acesso à água, sendo obrigadas a enfrentar caminhadas de até uma hora em busca de fontes e riachos. Nos períodos de seca, a situação se agrava ainda mais, deixando todos sem acesso a um recurso essencial para a sobrevivência.

Produzido pelo Grupo Perfil, que engloba marcas como Caras e Rolling Stone, o documentário destaca a superação e resiliência de seis sertanejas da região diante das adversidades. "Nosso objetivo com essa produção é dar voz a quem luta diariamente para ter acesso ao básico. Queremos sensibilizar a sociedade e mobilizar mais pessoas a se engajarem na luta pela garantia do direito ao mínimo", ressalta Luis Maluf, do Grupo Perfil.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 722 municípios do semiárido brasileiro estão em situação de emergência. São dois milhões de pessoas dependentes de caminhão-pipa para ter água. O documentário vai destacar os desafios desta realidade. Não deixem de assistir e prestigiar.