A empresária e influenciadora Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda - Reprodução

Publicado 30/01/2024 20:36

Olá, meninas!

A vida da empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Com três filhos, um deles ainda bebê, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer que afeta o sangue e que pode surgir em questão de dias. A filha do apresentador Roberto Justus já iniciou a primeira fase do tratamento e nesta terça-feira (30/01) relatou que já sente uma das principais reações ao tratamento – a queda de cabelo. Ela também precisou parar de amamentar o filho de 5 meses e contou, logo que descobriu o problema, que nem desconfiava da doença:

- Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais - explicou Fabiana em um vídeo nas redes sociais.

Segundo o hematologista Eduardo Gerk, da Oncoclínicas Rio de Janeiro e do Hospital Marcos Moraes, a dor nas costas é um dos sintomas da leucemia aguda.

- Muitas pessoas não prestam atenção aos sintomas, pois eles podem ser confundidos com os de outras doenças. Os mais comuns são, além da dor nas costas, febre baixa, principalmente ao entardecer, cansaço excessivo e manchas roxas. Caso surjam esses sinais, é preciso procurar um médico - recomenda.

Fabiana já começou a primeira fase da quimioterapia, um dos tratamentos contra a doença, que afeta a medula óssea, responsável por fabricar as células sanguíneas. Ela surge por conta de mutações em algumas das células de defesa, impedindo o seu funcionamento normal. Por serem ágeis em se multiplicar e difíceis de morrer, as células cancerosas substituem as saudáveis.

Não há ,infelizmente, nenhum tipo de prevenção contra a leucemia, que costuma afetar crianças e adultos, mas acomete mais frequentemente pessoas acima dos 65 anos. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é que sejam diagnosticados 11.540 casos da doença este ano no Brasil.