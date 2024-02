Especialista em gestão deixa dicas para cuidar do próprio negócio - Reprodução

Publicado 01/02/2024 21:36 | Atualizado 01/02/2024 21:47

Olá, meninas!

As mulheres reúnem várias qualidades e uma delas é a capacidade de empreender. E esse tema vem ganhando cada vez mais espaço. Hoje temos diversas mulheres que já são reconhecidas como símbolo de luta e força nos negócios e no mercado de trabalho. Mas o protagonismo das mulheres nos negócios ainda está longe de ser o ideal.

A batalha contra a desigualdade salarial no ambiente corporativo é antiga, mas a mulher vem ganhando o seu espaço e somos cada vez mais presentes em posições de destaque no mercado de trabalho. Histórias de mulheres empreendedoras são muito comuns e inspiradoras. E você, já pensou em abrir seu próprio negócio? Tem alguma amiga que hoje é sua própria chefe?

O mais recente estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que o empreendedorismo feminino no Brasil está se recuperando. Após recuar para um total de 8,6 milhões, no segundo trimestre de 2020, o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões, mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, período anterior à pandemia.

Para reforçar esse tema tão importante, conversamos com Igor Bezerra, que é gestor, empreendedor e especialista no assunto. Ele destacou algumas dicas importantes para essas mulheres guerreiras, que correm atrás dos seus sonhos.

“O principal ponto que essas mulheres precisam ter é o espírito empreendedor. Além disso, existem alguns pontos relevantes e um deles é inteligência emocional, pois para ser uma pessoa de negócios é importante saber lidar com momentos de sucesso e de fracasso. Sempre haverá aquele dia em que você não vai conseguir bater a meta e é preciso superar as dificuldades. O grande empreendedor na verdade é um grande solucionador de problemas. Outro ponto é desenvolver a capacidade de realizar as multitarefas, algo que a mulher sempre se sai muito bem”, explica Igor Bezerra

O especialista em gestão deixou os principais pontos para quem quer empreender:

- Ser multitarefas! Ela mesma vai fazer seu controle contábil, controle financeiro, de entrada e saída, vender, fazer controle de estoque, entre outros;

- Se adaptar e se especializar no mundo virtual e nos serviços via internet. O grande empreendedor na verdade é um o grande solucionador de problemas;

- Saber lidar com a concorrência, ter garra para concorrer e buscar sempre o melhor serviço e o melhor produto;

- E por fim, buscar sempre empreender em uma área que goste, que tenha prazer em atuar.