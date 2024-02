Looks e produções para exibir cabelos estilosos durante o Carnaval - fotos Divulgação

Looks e produções para exibir cabelos estilosos durante o Carnavalfotos Divulgação

Publicado 04/02/2024 06:00

Finalmente estamos chegando na época mais colorida e divertida do ano: o carnaval! E para ajudar na preparação dos looks e produções para a folia listamos um manual super fácil para exibir cabelos estilosos, seguindo as tendências do maior espetáculo da terra. Confira as dicas da influencer especialista em beleza By Pamella e arrase no carnaval.

Penteados

“Quando se fala em carnaval a melhor aposta são penteados com coque, já que é uma época com muito calor e muita gente junta, muita dança. Para se sentir mais fresca e livre pode diversificar as formas de fazer coques, mas sem com a pegada estilosa e que tenha a ver com o carnaval. Pode brincar com mechas coloridas de aplique tic tac e colocar glitter. Fazer um cabelo cada dia de um jeito diferente, mas sempre nesse estilo carnavalesco”.

Preparação

“Já que é um período que fazemos muitos penteados e geralmente usamos muito laquê, spray fixador, etc. é preciso manter o cabelo hidratado para não danificar. Usar muito óleo reparador de pontas e uma dica importante, antes de lavar o cabelo pós-festa fazer o pré-poo ou pré-shampoo, que consiste em 10 minutos antes de lavar o cabelo passar condicionador ou máscara com ele seco mesmo e só depois lavar normalmente. Isso além de proteger os fios, ajuda a remover resíduos de laquê ou spray muito mais fácil”.

Cuidados

“A hidratação e o cuidado com as pontas são o mais importante. Além disso, lavar sempre o cabelo após a festa, evitar usar o laquê por muitos dias seguidos muito ou esquecer de tirar os resíduos desses produtos da festa anterior. Como é um período em que usamos muitas fontes de calor nos fios, jamais esqueça do protetor térmico, muita gente descarta o uso por achar que não faz diferença. E após o fim da folia o ideal é fazer uma umectação nos fios com algum óleo, como de coco. Passe o óleo em todo cabelo e deixe agir por no mínimo 2h ou durante toda a noite. Lave o cabelo no dia seguinte. Isso recupera muito os fios”.

Saúde dos foliões: como se proteger do calor?

Todo ano é o mesmo desafio para os foliões: as altas temperaturas do verão podem estragar a festa. Os blocos são grandes aglomerações e a sensação térmica tende a ficar maior. Então, se você quer curtir o carnaval sem problemas, deve seguir alguns cuidados. “A hidratação é muito importante para manter a sua temperatura corporal. Quando você está pulando, brincando o carnaval, você aumenta o suor e a sua perda de líquidos. O uso de bebida alcoólica, que não é hidratante, muito pelo contrário, a pessoa deixa de beber a água. Por isso, precisa estar bem hidratado. Além disso, use roupas leves e evite, na medida do possível, ambientes muito aglomerados. E use filtro solar”, explica a médica Roberta França.

SOS Foliões

No meio da aglomeração de um bloco ou de um baile de carnaval, como ajudar em uma emergência? “Se alguém passar mal, a primeira coisa é tirar a pessoa do ambiente de aglomeração. A tendência quando alguém cai ou desmaia é todo mundo correr para cima da pessoa. Na verdade, temos que abrir espaço para que ela tenha condições de respirar. Nunca ofereça nenhuma medicação se não conhece a pessoa e não sabe qual o histórico médico dela. Procure deitar a pessoa de lado e caso ela vomite as vias aéreas estarão protegidas. Chame o serviço de emergência imediatamente”, explica a médica.

Beleza da Alma

“Não importa a distância que nos separa, há um céu que nos une”. (Carlos Drummond de Andrade)