Simone Mendes teve adenomiose após o parto da filha e precisou retirar o útero - Reprodução

Simone Mendes teve adenomiose após o parto da filha e precisou retirar o úteroReprodução

Publicado 02/02/2024 10:00

Olá, meninas!

Recentemente a cantora Simone Mendes revelou ao público que precisou retirar o útero após sofrer com adenomiose. A artista explicou que após após o nascimento de Zaya, sua filha mais nova de 2 anos, ficou por cerca de três meses sangrando e precisou recorrer a cirurgia.

"Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu sangramento não parava, continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose", disse Simone em uma entrevista.

Esse foi um episódio muito difícil na vida da famosa, mas que pode atingir muitas mulheres. Vamos falar mais sobre o diagnóstico desse problema? Ele é muito comum no pós-parto, mas quais são os riscos?



"Adenomiose é uma doença benigna do útero na qual células do endométrio se implantam na parte muscular do útero. Na gravidez, há distensão das fibras musculares do útero causando uma predisposição ao problema. E isso pode ainda causar sérios riscos à gestação, como o risco de aborto, placenta de inserção baixa, trabalho de parto prematuro e até pré-eclâmpsia”, explica Marise Samama, ginecologista e presidente da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil.

Os sintomas da doença são similares aos da endometriose e do mioma uterino. Mulheres com adenomiose podem apresentar cólica menstrual, fluxo menstrual aumentado, sangramento uterino anormal, dor pélvica crônica, dor na relação sexual e alteração do hábito intestinal na menstruação devido à cólica.

“Se o sintoma for apenas cólica, poderá ser confundido com aquela simples cólica menstrual frequente na mulher. O tratamento definitivo é a retirada do útero. Mas quando ainda há desejo de gestação, outros tratamentos são opção, como a cirurgia de corte deste tecido muscular espessado, ultrassom microfocado de alta intensidade e a radiofrequencia. Além disso, o uso de pílulas e DIU podem contribuir para ausência de menstruação e controle dos sintomas", finaliza a Dra. Marise.

Vamos falar mais sobre esse e outros assuntos? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.