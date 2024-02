5 dicas para encontrar o amor - Reprodução

Publicado 03/02/2024 10:00

Olá, meninas!

O ano ainda está começando e muitas pessoas prometeram para si mesmas que não passarão 2024 solteiras, isso torna essa época ideal para colocar planos de conquista e sedução em prática em busca do parceiro ideal. O início do ano é um dos períodos mais importantes para encontrar o amor, junto do Dia dos Namorados.

A forma que a pessoa percebe a vida a dois influencia muito na percepção da qualidade da relação e na sensação e felicidade. Um estudo feito com 11 mil casais que tiveram o relacionamento monitorado por média de um ano, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostrou que a própria percepção de cada um sobre o próprio relacionamento foi responsável por cerca de 45% da satisfação atual sobre a relação no começo do estudo e 18% no final. Buscar pela pessoa que tem uma personalidade parecida é algo que muitas pessoas consideram, mas segundo o estudo, as características individuais de cada um explicam apenas 21% da satisfação com o relacionamento e aproximadamente 12% no fim do período da pesquisa.



Para ajudar a encontrar um amor no começo do ano, Maicon Paiva, Especialista em Relacionamentos do Espaço Recomeçar fala 5 dicas fundamentais quem faz tudo pelo amor e não desiste de ser feliz a dois:

1 - Valorize-se: O caminho na busca do amor pode ser um tanto quanto tortuoso, a espera causada pela busca pode abalar a confiança após várias tentativas, por isso a primeira dica é se valorizar, lembre-se de suas qualidades e o que pode oferecer para um parceiro em potencial em um relacionamento amoroso. Fazer isso ajuda a entender como usar suas qualidades durante um encontro.



2 - Entenda o que é essencial para você: O relacionamento que tem mais chance de dar errado é aquele que não começa bem, isso acontece porque algumas pessoas querem começar o ano cumprindo metas, ao invés de enfrentar o processo de encontrar a pessoa certa, o que envolve dedicar energia e levar mais tempo antes de riscar esse item da lista de promessas que fez no último mês. Para não cometer esse erro entenda quais características são importante encontrar no outro.

3 - Não faça comparações: Pare de pensar nos relacionamentos passados. Fazer comparações cria problemas trazidos por questões que a outra pessoa dificilmente pode controlar. Relações encerradas sempre carregam aprendizados, mas ficar preso a isso é se fechar para novas experiências.

4 - Procure alguém que esteja de acordo com as outras metas: Encontrar um amor para chamar de seu é um objetivo importante, mas não é o único objetivo na vida, existem outras áreas que precisam de atenção, por isso para que o seu planejamento não fique comprometido, busque alguém que seja companheiro, relacionamento tem muito disso, entenda que o seu pretendente deve ajudar você a progredir na vida.

5 - Saia um pouco dos aplicativos: Aplicativos são facilitadores para encontrar um amor, mas não feche suas opções para apenas essa ferramenta. O encontro no mundo real é sim uma opção viável, então tente uma vez ou outra se planejar para se divertir no mundo real.

Encontrar um amor é algo que leva tempo, mas isso não significa ter pressa, o importante é aproveitar a jornada, pois o ano está apenas começando.