Juliette Freire declarou que vai iniciar o processo de congelamento de óvulosReprodução

Publicado 08/02/2024 09:00

Olá, meninas!



A ex-BBB e cantora Juliette Freire, de 34 anos, divulgou recentemente em suas redes sociais que realizou o congelamento de óvulos devido à liberdade que o procedimento proporciona para preservar a fertilidade. "Vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade. Depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela a médica começa a aplicar as injeções, para depois colher. É muito bom o poder de escolha", declarou a artista.

Não só Juliette, mas outras famosas também já declararam a busca pelo procedimento, como a modelo Nicole Bahls, a atriz Carla Dias e a cantora Paula Fernandes. Para entender mais sobre esse procedimento, conversamos com Roberto Antunes, médico especialista em reprodução humana e diretor da FERTIPRAXIS Centro de Reprodução Humana.

O congelamento de óvulos pode ser feito em qualquer idade para mulheres que têm óvulos em quantidade e qualidade necessária. Porém, os especialistas em reprodução humana aconselham as mulheres a fazerem o procedimento entre 30 e 35 anos, para conservar as células e suas condições fisiológicas, além de preservar a autonomia reprodutiva.

O procedimento acontece através de uma estimulação dos ovários por um período de 10 a 12 dias, com o uso de medicações. Uma vez que os folículos estejam nos tamanhos adequados é possível fazer a coleta dos óvulos. Depois, os folículos são avaliados em laboratório para a identificação dos maduros que serão congelados através de processo de vitrificação.

“Importante ressaltar que os óvulos não perdem sua capacidade reprodutiva e não envelhecem com o tempo de congelamento”, afirma o Dr. Roberto Antunes.

De acordo com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), em 2020 e 2021 foram realizados mais de 21 mil ciclos, com 154.630 óvulos congelados.