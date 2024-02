Karen Lopes, da Grande Rio, Carolina Macharethe, da Viradouro, e Thay Barbosa, da Mangueira são destaque nos ensaios na Sapucaí - Reprodução

Publicado 07/02/2024 08:08

Olá, meninas!



A última etapa de ensaios das Escolas de Samba na Sapucaí, realizada no último fim de semana, deixou o público em êxtase. As escolas deram um show de beleza e garra na preparação final pata disputar o título. Mas a cena foi roubada mesmo pelas lindas musas do carnaval.

Muitas musas lindas, maravilhosas, carismáticas, queridas, sejam anônimas ou famosas! As escolas dão espaço para todas. Por isso quando escuto falar da comunidade entendo o verdadeiro significado: um grupo de pessoas que comungam, vivem, acreditam, e são irmanados, com um mesmo legado.

As escolas precisam ter todas ali, artistas que o público ama ver, musas que cresceram nas comunidades e são das comunidades, literalmente, ou de outros lugares. Cada uma com sua beleza, exuberância e seu estilo.



Um dos pontos altos da festa aconteceu com a musa da Grande Rio, Karen Lopes, que desfilou descalça na avenida. Exibindo um corpão em uma belíssima fantasia de Índia, Karen se destacou por um estilo único. “Precisei colocar os pés no chão para sentir toda a energia da Sapucaí e da nossa comunidade de Caxias. Não há nada melhor do que se sentir livre para sambar” relatou ela em uma entrevista. Karen é nascida em São Gonçalo, formada em moda e hoje é empresária do ramo farmacêutico. Ela é musa da escola há 5 anos e tem muito orgulho de ser Grande Rio de corpo e alma.



Outra musa que ganhou destaque foi a Carolina Macharethe, da Viradouro. Exibindo uma linda fantasia, tirou o fôlego do público. Nascida e criada no morro do Turano, na Tijuca, ela é musa da escola desde 2023 e teve a influência do carnaval com sua avó, da velha guarda da Estácio de Sá.



Outra estrela que brilhou foi Thay Barbosa, musa da Mangueira que se destacou no primeiro setor da escola, com a indumentária inspirada na música “Gostoso Veneno”. Profissional da dança e samba no pé e cria da comunidade desde os 4 anos, ela faz ballet no projeto na Quadra da Mangueira, onde mora com sua família.



Como acontece todos os anos, as musas, rainhas e passistas roubam a cena e esbanjam alegria e glamour na preparação para o desfile. E você, já tem a sua musa e sua escola preferida?



