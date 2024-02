Gisele Lyra no curso de Fantasias e Adereços - Raphael Pizzino

Gisele Lyra no curso de Fantasias e Adereços Raphael Pizzino

Publicado 09/02/2024 09:00

Olá, meninas!

O carnaval vai muito além da folia para cerca de 350 mulheres que participam do projeto “A Arte Gerando Renda”. Elas têm são alunas dos cursos gratuitos ligados à festa. Com muito talento e amor pela arte e pela cultura, elas buscam alcançar independência financeira e um espaço no mercado de trabalho do carnaval.

A capacitação inclui formação em design de fantasias e adereços, maquiagem artística, artesanato, maquiagem social, decoração de unhas, tranças e turbantes. As aulas são realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Caju, desde 2014 e mais de 6 mil pessoas já se formaram no programa, sendo 98% delas mulheres.

Várias participantes do projeto já estão contribuindo para a festa na Sapucaí e o sucesso das Escolas de Samba. Uma delas é Gisele Lyr, formada em Biologia, mas que no meio de seu mestrado mudou de trajetória profissional e concluiu o curso de Fantasias e Adereços. Atualmente, ela trabalha na Unidos do Viradouro e na Virando Esperança, uma escola mirim. Gisele foi convidada também para ser assistente de professora do projeto.

“É verdadeiramente gratificante voltar como professora. Os cursos despertaram meu interesse por um novo caminho profissional e pretendo fazer uma nova graduação em Indumentária para trabalhar na produção de figurinos, um sonho de infância. Mesmo tendo ingressado nessa nova área recentemente, já me sinto muito feliz e realizada”, destaca Gisele.

Além dos cursos, o projeto “A Arte Gerando Renda”, estabeleceu parcerias com os camarotes da Sapucaí, proporcionando oportunidades para profissionais de maquiagem, artesanato, fantasias e adereços. O projeto é uma iniciativa da ONG Favela Mundo.