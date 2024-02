Dicas para curtir o carnaval sem perder o seu estilo - Reprodução

10/02/2024

Olá, meninas!

Carnaval é tempo de curtir, relaxar e aproveitar, mas sem perder o seu estilo. E se você ainda não sabe o que usar nessa festa, nada de se apavorar! De acordo com a consultora de imagem Luciana Rabelo, fazer compras no nosso próprio armário é a melhor forma de se vestir sem fugir do próprio estilo. Para aproveitar muito esses dias de folia você só precisa saber quem é você nesse carnaval e dar asas para sua imaginação!

"Se você é daquelas que vai curtir os bloquinhos da cidade, use e abuse de roupas leves e confortáveis. Seu biquíni ou maiô podem virar fantasias incríveis com aqueles acessórios coloridos que estão esquecidos no fundo do seu armário. Aquele lenço que você gosta de usar amarrado no pescoço pode virar um lindo turbante, use com aquele brinco de argola que faz o seu estilo e vire uma charmosa vidente ou até mesmo uma baiana arretada”, explica Luciana Rabelo.

Mas, se você vai aproveitar para assistir aos desfiles na Sapucaí, a passarela do samba, não se esqueça do brilho! "Aproveite que os metalizados estão em alta e faça um mix de brilhos e texturas e não deixe de reforçar a maquiagem com bastante glitter", ensina a consultora de moda.

Agora, se você vai curtir aquele glamuroso baile de Carnaval, a especialista tem um dica bem prática, "Resgate do seu armário aquele vestido pretinho básico e uma meia arrastão, um belo e confortável sapato e dê vida para uma linda melindrosa ou uma sexy gangster", finaliza.

Agora que você já sabe como usar seu armário a seu favor é só fazer as escolhas e aproveitar a folia!