Adotar práticas que ajudem a minimizar os efeitos do calor é fundamental para a saúde dos petsReprodução

Publicado 14/02/2024 10:39

O calor do verão pode ser algo bastante incomodo não só para os humanos, mas para os bichinhos também. Os dias mais quentes e ensolarados são ótimos para o lazer e os cuidados com a saúde, mas quando a temperatura está muito elevada, o sinal de alerta acende para todos nós. Cuidar da saúde e adotar práticas que ajudem a minimizar os efeitos do calor é fundamental para o bem-estar dos pets.

“É importante lembrar que os animais de estimação enfrentam o calor de maneira única e diferente de nós. Gatos e cães não possuem grandes quantidades de glândulas sudoríparas. Cães, por exemplo, dissipam calor ao respirar pela boca, enquanto gatos transpiram pelas patas. Por isso, é importante observar os sinais de desconforto, como respiração ofegante, letargia e fraqueza, para assegurar que os pets estejam confortáveis e saudáveis”, comenta Deise Alberto, veterinária da Mars Petcare.

Para garantir a saúde e conforto do seu melhor amigo, a profissional compartilha dicas importantes para colocar em prática nos dias quentes. Confiram!

Atenção redobrada aos passeios

Escolha horários mais frescos e locais sombreados para os passeios, evitando a exposição direta ao sol intenso, especialmente entre 10h e 16h. Isto é ainda mais importante para animais de pelos longos e braquicefálicos, que são mais sensíveis ao calor. Além disso, consultar um veterinário sobre opções para proteção solar e restringir o acesso às superfícies quentes, como asfalto e areia, são medidas essenciais para prevenir queimaduras nas patas e na pele dos pets. Uma boa referência é avaliar se a temperatura está muito quente para você; em caso positivo, provavelmente também estará para o seu pet.

Hidratação em dia

Incentive a ingestão de água em gatos e cães para prevenir a desidratação. Disponibilize água potável e fresca, inclusive durante os passeios, e fontes de água corrente no caso de gatos para estimular o consumo. Adicionar pedras de gelo também ajuda a mantê-la mais fresca.

Alimentação úmida como aliada

O alimento úmido, composto por 60% a 90% de água, é uma excelente opção para estimular a hidratação. Os tutores podem combinar alimentos úmidos e secos para tornar a refeição mais atrativa. É recomendado consultar um veterinário para a indicação do alimento mais adequado a necessidade de cada pet.

Mantenha seu pet refrescado

Adote técnicas para o controle de temperatura em casa, criando ambientes frescos e ventilados. Nessa época, os pets tendem a preferir superfícies frias para descansar. No caso de cães, banhos e tosas periódicas auxiliam no controle da temperatura corporal.