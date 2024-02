Os mulherões que passaram pela Sapucaí - A rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, a musa da Mocidade, Jojo Todynho e a rainha da Grande Rio, Paolla Oliveira - Reprodução

Os mulherões que passaram pela Sapucaí - A rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, a musa da Mocidade, Jojo Todynho e a rainha da Grande Rio, Paolla OliveiraReprodução

Publicado 13/02/2024 21:49

Olá, meninas!

Elas foram um show à parte do carnaval carioca. Durante os dois dias de desfiles do grupo especial, muitas musas e rainhas enfeitaram a avenida e arrancaram suspiros do público. Mulheres lindas, carismáticas e cheias de amor pelo carnaval. Verdadeiros mulherões da Sapucaí!

No domingo, entre os destaques da noite, tivemos a maravilhosa Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, que deu o que falar se transformando em onça em plena avenida. Lindíssima, Paolla fez uma performance linda, especial e emocionante. Outro destaque do primeiro dia de desfiles foi a rainha de bateria da Porto da Pedra, Tati Minerato, que desfilou com uma fantasia branca com cerca de 300 mil cristais.

Já nos desfiles de segunda-feira, quem chamou atenção foi a querida Jojo Todynho, que já era uma promessa nos ensaios e não desapontou como musa da Mocidade. Outra performance que chamou atenção dos foliões foi a da rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, que surpreendeu com uma fantasia iluminada e bastante sexy. E na categoria inusitada, Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, usou uma fantasia original e ousada, representando Oxum, apenas com o corpo todo pintado de preto e dourado.

Mais um ano de desfiles de mulheres encantadoras e maravilhosas. Cada uma com seu estilo e sua beleza. Agora é segurar a emoção e esperar a apuração amanhã para saber quem será a grande campeã do Carnaval Carioca 2024.